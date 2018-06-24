نمایشگاه آثار تجسمی«پایان یک داعش» برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه آثار تجسمی با عنوان «پایان یک داعش» در نگارخانه مهر حوزه هنری لرستان برپا شد. این نمایشگاه منتخبی از آثار تجسمی هنرمندان کشور با موضوع گروهک تکفیری تروریستی داعش است که در قالب یک مجموعه نمایشگاهی در استان های مختلف برپا می شود.

مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری لرستان در این رابطه گفت: این نمایشگاه ۳۰ اثر تجسمی را در معرض دید عموم قرار داده است که به موضوع داعش و نابودی این گروهک تروریستی در قالب آثار کاریکاتور و نقاشی دیجیتال می پردازد.

مینا سپهوند با اشاره به اینکه فعالیت حوزه هنری در سال های اخیر در حوزه تجسمی گسترش بیشتری یافته است، گفت: با توجه به قابلیت های بالای انعکاس آثار تجسمی از طریق فضای مجازی هنرهای تجسمی جایگاه ویژه خود را در فرهنگ عمومی بازیافته است که این موضوع فرصت های خوبی را فرا روی هنرمندان این رشته برای تولید آثار جدی تر در رشته های مختلف تجسمی قرار داده است.

بر اساس این گزارش، نمایشگاه «پایان یک داعش» از ابتدای تیرماه ۹۷ در نگارخانه مهر حوزه هنری لرستان گشایش یافته و تا هفتم تیرماه میزبان علاقمندان خواهد بود.