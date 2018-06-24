کشته شدن ۳۲ نفر در حمله مسلحانه در کشور آفریقایی مالی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه گزارش داد: شکارچیان سنّتی موسوم به «دُزُ» (Dozo) پس از محاصره روستائی در مرکز این کشور به این اقدام مبادرت ورزیدند.



یکی از مقامات مالی نیز در این باره گفت: مهاجمان پس از محاصره روستائیان، افرادی که مربوط به قبیله «فولا» (Fula) بود را از سایرن جدا کرده و با بی رحمی همه آن ها را به گلوله بستند.



این در حالیست که پلیس مفقود شدن دست کم ۱۰ نفر در این حادثه را مورد تأئید قرار اده است.



تا کنون اطلاعاتی درباره هویت مهاجمان مسلح و نیز دلایل این کشتر فجیع مخابره نشده است.