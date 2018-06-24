ایران ۳ - آلمان ۲ / والیبال ایران در رده دهم جدول باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال امروز در آخرین بازی خود در لیگ ملت‌های والیبال، از ساعت ۱۹ در سالن آزادی مقابل آلمان صف آرایی کرد. ایگور کولاکوویچ تیم را با ترکیب مشابه روز گذشته روانه زمین کرد. میلاد عبادی پور، سامان فائزی، سعید معروف، صابر کاظمی، علی شفیعی و مرتضی شریفی یاران شروع کننده تیم ملی در بازی بودند.

*ست نخست: ۲۵ بر ۲۰ به سود ایران

‌تیم ملی والیبال موفق شد از ابتدای ست نخست شروع خوبی داشته باشد و ۳ بر صفر از آلمان پیشی بگیرد. در ادامه نیز با نتیجه ۸ بر ۳ به استقبال نخستین تایم استراحت فنی رفت. تا پیش از دومین تایم استراحت فنی، آلمانی‌ها حملات خوبی داشتند و ۱۰ امتیاز حمله کسب کردند اما اشتباهات بسیار آنها باعث شد تیم ملی ایران۶ امتیاز تنها از روی اشتباهات آنها کسب کند، در دفاع نیز ایران خوب عمل کرد و در نهایت با نتیجه ۱۶ بر ۱۲ تیم ایران برنده نزد ایگور رود. اشتباهات آلمانی ها ادامه داشت و ایران در نهایت این ست را با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ پیروز شد. گوینده سالن در این ست بارها از تماشاگران خواست در زمان سرویس زدن المان سوت و فریاد بزنند تا تمرکز حریف از بین برود.

* ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ به سود آلمان

در ست دوم ایران امتیاز نخست را کسب کرد اما در ادامه آلمانی‌ها موفق شدند اختلاف امتیاز خوبی را ایجاد و ۶ بر ۴ از ایران پیش افتادند و نخستین تایم استراحت فنی را نیز ۸ بر ۶ پیروز پشت سر بگذارند. شاگردان کولاکوویچ موفق شدند در امتیاز ۱۰ کار را برابر کند و با یک امتیاز برتری ۱۱ بر ۱۰ نیز پیش افتادند. ملی پوشان ایران برتری خود را حفظ و با نتیجه ۱۶ بر ۱۴ به استقبال دومین تایم استراحت فنی رفتند. در ادامه یک بار دیگر کار در امتیاز ۱۶ به تساوی کشید و تا امتیاز ۱۸ نیز ادامه داشت اما آلمان ها بار دیگر تیم برتر زمین شدند. بازی پر افت و خیز دو تیم ادامه داشت و در نهایت آلمان موفق شد ۲۵ بر ۲۳ پیروز شود تا در ست شماری کار به تساوی کشیده شود.

* ست سوم: ۲۵ بر ۲۲ به سود ایران

ایران در شروع ست سوم تیم برتر زمین بود و برتری خود را تا نتیجه ۸ بر ۳ نیز حفظ کرد. اختلاف امتیاز خوب شاگردان ایگور ادامه داشت و ایران ۱۱ بر ۵ از شاگردان جیانی همچنان پیش بودند. دومین تایم استراحت فنی نیز با نتیجه ۱۶ بر ۱۰ به سود ملی پوشان کشورمان بود. در نهایت ست سوم با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به سود ایران تمام شد.

* ست چهارم: ۲۵ بر ۲۲ به سود آلمان

در ست چهارم بازی تقریبا برابری از دو تیم شاهد بودیم که آلمان موفق شد نخستین تایم استراحت فنی را ۸ بر ۷ پیروز شود. برتری المانی ها در ست چهارم ادامه داشت و شاگردان جیانی ۱۸ بر ۱۶ پیش بودند تا اینکه ایران با کسب دو امتیاز متوالی، کار را به تساوی بکشاند. در نهایت تیم ملی ایران با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ مغلوب شد تا برنده بازی در ست پنجم مشخص شود. با این نتیجه تیم ملی والیبال حتی در صورت برد در ست پنجم هم در جایگاه دهم جدول رده‌بندی باقی می ماند.

* ست پنجم: ۱۵ بر ۱۱ به سود ایران

ایران ست پنجم را با برتری آغاز کرد و ۴ بر ۲ از حریف پیش بود. برتری ایران تا امتیاز ۸ دامه داشت و با نتیجه ۸ بر ۵ زمین‌ها تغییر کرد. در نهایت ملی پوشان ایران موفق شدند با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ پیروز شوند.

این نتیجه در حالی به دست آمد که تیم ملی والیبال ایران در صورت پیروزی ۳ بر یک و یا ۳ بر صفر در این رقابت به مکان ۹ جدول رده بندی صعود می کرد.

شایان ذکر است پنج تیم برتر جدول رده بندی به همراه فرانسه(میزبان نهایی) به مرحله نهایی لیگ ملت ها صعود خواهند کرد. با توجه به اینکه فرانسهِ میزبان نیز در جمع این پنج تیم حضور داشت، تیم ششم جدول رده بندی نیز شانس صعود به مرحله نهایی را کسب کرد. تیم های روسیه، فرانسه، آمریکا، برزیل و صربستان پیش از آغاز رقابت‌های روز پایانی صعود خود را مسجل کرده بودند و امروز لهستان با شکست استرالیا دهمین پیروزی خود را کسب کرد تا دیگر تیم صعود کننده به مرحله بعد باشد. در جدول رده بندی مسابقات ابتدا تعداد بردها لحاظ می شود و در صورت برابری تعداد پیروزی‌ها امتیازات محسوب می شود.