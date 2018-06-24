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۴ تیر ۱۳۹۷، ۰:۲۵

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین:

بسیج در اقدامات فرهنگی دوشادوش مساجد حرکت کند

بسیج در اقدامات فرهنگی دوشادوش مساجد حرکت کند

ورامین- نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین خواستار همکاری گسترده بسیج و مسجد در امور فرهنگی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی شامگاه یکشنبه در دیدار با سرهنگ علیرضا حیدرنیا، جانشین فرمانده سپاه حضرت سیدالشهداء(ع) استان تهران اظهار کرد: مردم ایران، مردمی خوب، متدین و وظیفه شناس هستند، آن ها در کلیه مراسم ملی، دینی ومذهبی نقش آفرینی انجام می دهند.

وی اضافه کرد: این وظیفه شناسی مخصوص زمان حال نیست و حتی در زمان پیامبر اکرم( ص) سلمان فارسی درخشش های متعددی انجام می داد و بین اقوام و قومیت های مختلف اسم ایران و غیرت ایرانی را زنده نگه داشت.

امام جمعه ورامین در بخش دیگری به فعالیت سپاه و بسیج در کشور اشاره کرد و گفت: بسیج و سپاه باید در کارهای فرهنگی دوشادوش مسجد حرکت کرده و فعالیت های مسجد و اقدامات فرهنگ مسجد باید با یکدیگر گره بخورد، چرا که هدف اصلی خدمت رسانی به خلق خدا و جامعه و جمهوری اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین افزود: اقدامات فرهنگی بسیجیان باید به گونه ای باشد که جوانان جذب مسجد شوند.

وی با بیان این که این مسئولیت ها زودگذر است، تاکید کرد: همه روزی مسئولیت را برعهد می گیرند و روزی نیز این مسئولیت را تحویل می دهند و باید کاری کنیم که در پایان مسئولیت نام نیک از ما بماند و امیدواریم فرمانده ی جدید ناحیه مقاومت بسیج  بتواند در کارهای خود موفق و موید باشد.

کد مطلب 4329718

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