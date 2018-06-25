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۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۴

در پی گرمتر شدن هوا؛

مصرف برق در ساعات پیک از مرز ۵۲ هزار مگاوات گذشت

مصرف برق در ساعات پیک از مرز ۵۲ هزار مگاوات گذشت

پیک مصرف برق که در روز گذشته وارد مدار ۵۲ هزار مگاوات شد ، همچنان با شیب ملایمی رو به افزایش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، پیک مصرف برق در روز گذشته (یکشنبه ۳ تیرماه)، ۵۲ هزار و ۳۳۴ مگاوات گزارش شد که این رقم در سال گذشته در همین زمان برابر با ۴۸ هزار و ۲۲۴ مگاوات ثبت شده است.

میزان مبادلات برق نیز در روز گذشته برابر با یک هزار و ۱۲۹ مگاوات بوده که سهم صادرات از این میزان ۷۲۵ مگاوات و واردات برق نیز ۴۰۴ مگاوات بوده است.

گفتنی است میزان مصرف برق صنایع نیز در روز گذشته چهار هزار و ۳۳۴ مگاوات بود که نسبت به روز شنبه که میزان آن چهار هزار و ۴۹ مگاوات بوده است، مصرف برق این بخش قدری افزایش داشته است.

پیک مصرف یا ساعات اوج مصرف به‌طور معمول در شش ماه نخست سال در ساعت‌های ۱۲ تا ۱۷ (پیک روزانه) و ۱۹ تا ۲۳ در شب (پیک شبانه) اتفاق می‌افتد و کنترل دمای وسائل سرمایشی در مدیریت پیک در این زمان بسیار موثر خواهد بود.

کد مطلب 4330173

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