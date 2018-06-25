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۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۰

معاون وزیر صنعت؛

لیست ارز دولتی تخصیص یافته به تمام واردکنندگان امروز منتشر می‌شود

لیست ارز دولتی تخصیص یافته به تمام واردکنندگان امروز منتشر می‌شود

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گفت: طی امروز یا فردا فهرست کامل کالاهایی که با ارز رسمی وارد کشور شده‌اند را اعلام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نوابی امروز در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری بین ستاد  مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به زودی فهرست تمامی کالاهایی که با ارز ۳۸۰۰ تومانی یا ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده‌اند، منتشر می‌شود، گفت: به همه واردکنندگان اعلام کرده‌ایم که خوداظهاری کرده و قیمت کالاهای خود را برمبنای ضوابط عمومی قیمت‌گذاری، قیمت‌گذاری کنند و ما در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت لیست این کالاها را منتشر خواهیم کرد. 

معاون وزیر صنعت تصریح کرد: در عین حال از بانک مرکزی درخواست کرده ایم تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن،  لیست کالاهای وارداتی با ارز ۳۸۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی را به ما اعلام کند و بانک مرکزی هم قول داده تا رمز عبور را به ما بدهد تا ما بتوانیم به صورت ‌آنلاین به این اطلاعات دسترسی پیدا کنیم.

نوابی گفت: این دستور رئیس جمهور است که اعلام شود چه کسانی چه مقدار کالا با ارز رسمی وارد کشور کرده‌اند.

وی ادامه داد: به محض اینکه این اطلاعات در اختیار ما قرار بگیرد امروز یا فردا لیست را بر روی سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت قرار می‌دهیم تا مردم از آن مطلع شوند.

کد مطلب 4330293
فرشته رفیعی

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