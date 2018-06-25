به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نوابی امروز در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به زودی فهرست تمامی کالاهایی که با ارز ۳۸۰۰ تومانی یا ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شدهاند، منتشر میشود، گفت: به همه واردکنندگان اعلام کردهایم که خوداظهاری کرده و قیمت کالاهای خود را برمبنای ضوابط عمومی قیمتگذاری، قیمتگذاری کنند و ما در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت لیست این کالاها را منتشر خواهیم کرد.
معاون وزیر صنعت تصریح کرد: در عین حال از بانک مرکزی درخواست کرده ایم تا در کوتاهترین زمان ممکن، لیست کالاهای وارداتی با ارز ۳۸۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی را به ما اعلام کند و بانک مرکزی هم قول داده تا رمز عبور را به ما بدهد تا ما بتوانیم به صورت آنلاین به این اطلاعات دسترسی پیدا کنیم.
نوابی گفت: این دستور رئیس جمهور است که اعلام شود چه کسانی چه مقدار کالا با ارز رسمی وارد کشور کردهاند.
وی ادامه داد: به محض اینکه این اطلاعات در اختیار ما قرار بگیرد امروز یا فردا لیست را بر روی سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت قرار میدهیم تا مردم از آن مطلع شوند.
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