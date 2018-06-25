تعمیق روابط ایران و فرانسه در حمایت از مالکیت صنعتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید مهدی میرصالحی در دیدار با خانم کارول برمش با اشاره به موضوعات و چالش‌های پیرامون مالکیت صنعتی در چهار حوزه؛ نشان جغرافیایی، اختراعات، طرح‌های صنعتی و برند در ایران خواستار بهره‌مندی از تجارب کشور فرانسه در این زمینه شدند.

وی افزود: شرایط جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر با توجه به خروج یک جانبه آمریکا از برجام در حال تغییر است و ما از فرصت‌هایی که به حفظ روابط فی مابین کمک کند استقبال می‌کنیم، زیرا که فرانسه یکی از شرکای مهم تجاری جمهوری اسلامی ایران است.

میر صالحی ادامه داد :‌ دفتر حمایت از مالکیت صنعتی در سال‌های اخیر در حوزه ثبت نشان‌های جغرافیایی و اختراعات به نتایج خوبی رسیده و توانسته‌ایم تعداد ثبت جهانی محصولات استراتژیک ایران را در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) به تعداد قابل توجهی افزایش دهیم به حدی که هم اینک رتبه پنجم جهانی را کسب کرده‌ایم.

وی با اشاره به اجرای قانون مالکیت صنعتی در ایران و عضویت رسمی ایران در معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی اضافه کرد:‌ عضویت رسمی ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری، عضویت در معاهده پاریس، مادرید و لیسبون از مزیت-هایی است که ساز وکار و شرایط قانونی لازم را برای حفاظت از حقوق مالکیت فکری شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی و محصول تولیدی آن‌ها در ایران فراهم می‌سازد.

مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن وتجارت، طراحی و پیاده سازی نظام جامع حمایت از مالکیت صنعتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت را یکی دیگر از اقدامات مؤثر در زمینه حفاظت از دارائیهای نامشهود و حقوق مالکیت معنوی دانست که می‌تواند در توسعه مناسبات اقتصادی کشور به خصوص در حوزه توسعه صنعتی با سایر کشورها بسیار موثر واقع شود.

میرصالحی افزود: ما در حوزه مالکیت صنعتی با چالش‌هایی روبرو هستیم که می‌خواهیم از تجربیات کشور فرانسه در این زمینه استفاده کنیم. به عنوان نمونه، مدل‌هایی که در کشور فرانسه (به عنوان دارنده بیشترین ثبت جهانی نشانه جغرافیایی در جهان) استفاده می‌شود به بحث و گفتگو گذاشته شد و چگونگی حمایت از این نشان‌ها مطرح شد.

رایزن منطقه‌ای مالکیت فکری کشور فرانسه نیز ضمن ابراز علاقه‌مندی از گسترش همکاری‌ها بین دو کشور افزود: تلاش می‌کنیم تا روابط و سطح مبادلات تجاری و تولیدی خود را با ایران گسترش دهیم.

کارول برمش در ادامه اظهار داشت: ثبت نشان‌های جغرافیایی در کشور فرانسه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستند و به دلیل اهمیت موضوع چند سال پیش قانون جدیدی در این زمینه در فرانسه وضع شده که حمایت حداکثری از نشان‌های جغرافیایی محصولات مناطق مختلف فرانسه را در برمی‌گیرد.

وی در مورد مکانیزم و نحوه بررسی اختراعات و بخش‌های تخصصی سازمان مرکزی مالکیت فکری کشور فرانسه، که زیر نظر وزارت صنعت و اقتصاد فرانسه اداره می‌شود توضیحاتی ارایه کرد و گفت : این سازمان دارای بخش‌های مختلف فنی و مهندسی با مهندسین رشته های مختلف می‌باشد و هریک از آن‌ها با گذراندن یک دوره آموزش کوتاه مدت مالکیت فکری اداره می‌شود.

در پایان این نشست موافقت شد ضمن حفاظت از حقوق مالکیت فکری کالاهای فرانسه و ایران در دو کشور مقابل، همکاری‌های آموزشی در زمینه‌ برگزاری کارگاه‌های آموزشی مالکیت صنعتی به خصوص دوره آموزش تخصصی «ارزشگذاری داراییهای نامشهود» با اعزام اساتید فرانسوی به ایران اجراء شود.