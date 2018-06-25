«خاکباز» رفتنی شد/معارفه مدیرکل جدید اوقاف لرستان در روز چهارشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی خاکباز مدیرکل اوقاف و امور خیریه لرستان راهی استان خوزستان شد تا فردا به عنوان مدیرکل جدید اوقاف این استان معارفه شود.

حجت الاسلام محمد جواد عباس زاده معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید انتصاب «مرتضی خاکباز» به عنوان مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان، در پاسخ به این سوال که آیا تکلیف مدیریت اوقاف لرستان مشخص شده است؟ اظهار داشت: باید به زودی جایگزین «مرتضی خاکباز» در اوقاف و امور خیریه لرستان هم مشخص شود.

وی گفت: گفته اند که روز چهارشنبه مراسم معارفه مدیرکل جدید اوقاف و امور خیریه لرستان برگزار می شود.

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه لرستان بیان کرد: گفته اند فردا معارفه «مرتضی خاکباز» به عنوان مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان برگزار می شود و روز بعد نیز معارفه مدیر اوقاف لرستان خواهد بود، من هم این موضوع را امروز شنیده ام.

برخی شنیده ها و اخبار غیررسمی حکایت از آن دارد که قرار است مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان به عنوان مدیرکل اوقاف لرستان منصوب شود.

بنابر این گزارش، «مرتضی خاکباز» از تاریخ ۱۶ بهمن ماه سال ۹۱ تا کنون مدیرکل اوقاف و امور خیریه لرستان بوده است.