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۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۹

شهردار کرمانشاه استعفا داد/ بررسی استعفا در جلسه شورا

شهردار کرمانشاه استعفا داد/ بررسی استعفا در جلسه شورا

کرمانشاه_ شهردار کرمانشاه استعفاء خود را به شورای شهر تحویل داد.


به گزارش خبرگزاری مهر ، آرش رضایی شهردار کرمانشاه امروز استعفاء خود را به شورای شهر تحویل داده است.

یکی از اعضای شورای شهر که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهردار کرمانشاه استعفاء خود را صبح امروز به شورای شهر تحویل و در دبیرخانه این شورا ثبت شده است و هفته آینده جلسه بررسی این استعفاء در صحن شورای شهر انجام خواهد شد.

گفته می شود شورای شهر کرمانشاه تا کنون در مخالفت با شهردار از پیگیری امور شهری و تشکیل جلسات خودداری کرده است.

کد مطلب 4331206

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