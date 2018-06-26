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۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۳۱

۸ تیرماه؛

آغاز مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم

آغاز مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم

مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از ۸ تیرماه سال جاری در سراسر کشور آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله استانی چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از ۸ تیرماه سال جاری در سراسر کشور آغاز و تا یک ماه ادامه خواهد یافت.

بر اساس این گزارش مرحله شهرستانی این دوره از مسابقات  در سه ماهه اول امسال در کل استان ها به جز شهر مقدس قم و مشهد برگزار شد.

بر اساس اعلام مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف چهل و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم در ۱۵ رشته و در قالب سه بخش آوایی انفرادی، معارفی، آواها و نغمات دینی در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می شود.

همچنین بخش آوایی انفرادی این دوره از مسابقات شامل قرائت ترتیل، قرائت تحقیق، حفظ ۵ جزء، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم است و بخش معارفی نیز تفسیر قرآن کریم، حفظ و معارف احادیث و حفظ موضوعی قرآن را شامل می‌شود.

علاوه  بر این در بخش نغمات هم متسابقین در رشته های دعاخوانی، اذان، هم خوانی قرآن، انشاد انفرادی، همسرایی دو یا چند زبانه و مقطع خوانی گروهی قرآن کریم به رقابت می پردازند .

مرحله نهایی چهل و یکمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مهرماه امسال در استان مرکزی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4331238

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