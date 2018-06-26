قصرشیرین لرزید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز لرزه نگاری کشور وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ، این زمین لرزه در ساعت ۲:۳۴ امروز چهارشنبه در عمق ۱۲ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.



کانون این زمین لرزه در ۱۹ کیلومتری سرپل ذهاب، ۱۰ کیلومتری قصرشیرین و ۳۵ کیلومتری ازگله اعلام شده است.

​

شب گذشته نیز زمین لرزه ای با قدرت ۴.۸ ریشتر شهر تازه آباد مرکز شهرستان ثلاث و باباجانی در استان کرمانشاه را لرزاند.