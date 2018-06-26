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۶ تیر ۱۳۹۷، ۴:۰۶

قصرشیرین لرزید

قصرشیرین لرزید

زمین لرزه ای به قدرت4.2 ریشتر در نخستین ساعات چهارشنبه شهرستان قصرشیرین در استان کرمانشاه را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز لرزه نگاری کشور وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ، این زمین لرزه در ساعت ۲:۳۴ امروز چهارشنبه در عمق ۱۲ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

کانون این زمین لرزه در ۱۹ کیلومتری سرپل ذهاب، ۱۰ کیلومتری قصرشیرین و ۳۵ کیلومتری ازگله اعلام شده است.

شب گذشته نیز زمین لرزه ای با قدرت ۴.۸ ریشتر شهر تازه آباد مرکز شهرستان ثلاث و باباجانی در استان کرمانشاه را لرزاند.

کد مطلب 4331871

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