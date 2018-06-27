قتل در استان بوشهر ۴۰ درصد کاهش یافت/ افزایش کشفیات جرایم خشن

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جوشن سهرابی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای توسعه امنیت اقدامات خوبی صورت گرفته و شاهد کاهش وقوع جرایم و افزایش میزان کشفیات جرایم واقعشده هستیم.
وی با اشاره به کاهش وقوع جرایم خشن در استان بوشهر طی سه ماهه نخست امسال، خاطرنشان کرد: کاهش جرایم خشن زمینهساز توسعه امنیت و بهبود احساس امنیت در بین مردم در استان بوشهر شده است.
رئیس پلیس آگاهی استان بوشهر با اشاره به کشف سه تریلیون و ۸۶۰ میلیارد ریال کالای قاچاق در استان بوشهر طی سه ماهه نخست امسال، تصریح کرد: میزان کشفیات قاچاق در استان بوشهر ۵۳ درصد افزایش یافته است.
وی از توقیف ۷۰۰ دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق در استان بوشهر طی سه ماهه نخست امسال خبر داد و اضافه کرد: در رابطه با پروندههای قاچاق طی مدت یاد شده ۶۵۲ نفر متهم دستگیر شده است.
سهرابی با اشاره به کشف محمولههای بزرگ قاچاق بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۷ محموله انواع کالای قاچاق با ارزش بالای ۵۰۰ میلیون ریال و ۴۲ محموله با ارزش بالای ۱۰۰ میلیون کشف شده است.
وی با اشاره به افزایش ۳۴ درصدی کشف سرقتهای مهم در استان بوشهر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزود: در مجموع ۹۱ درصد سرقتهایی که در سال جاری به وقوع پیوسته کشف شده اند.
سهرابی با اشاره به اینکه وقوع قتل در ۳ ماهه اول سال جاری ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است خاطرنشان کرد: ۹۸ درصد جرایم خشن و ۹۵ درصد جرایم کلاهبرداری که از ابتدای سال جاری تاکنون به وقوع پیوسته کشف شده است.
