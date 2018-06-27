هر خانوار اصفهانی به الگوی مصرف ۲۰ مترمکعب آب در ماه رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم امینی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه و خبرنگاران، با اشاره به اینکه در شرایط دشوار تامین آب شرب برای مردم اصفهان، آب تحویلی به اصفهانی ها ۴۰ درصد کاهش داشته است، اظهار داشت: برای گذر از این شرایط آبفا ارائه لوازم کاهنده مصرف آب را در دستور کار خود قرار داد.

وی با اشاره به اینکه این اقدام برای نخستین بار در کشور و در استان اصفهان انجام شد، افزود: مردم طی تماس با ۱۵۲۲ می توانند لوازم کاهنده مصرف آب را تحویل بگیرند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تصریح کرد: البته همراهی مردم در صرفه جویی نیز از دیگر راهکارهای مدیریت این وضعیت است که تاکنون مردم اصفهان توانسته اند به مصرف ماهانه کمتر از ۲۰ مترمکعب دست یابند که البته ایده آل ما رسیدن به سرانه ۱۱ و نیم مترمکعب است.

وی با بیان اینکه بخش دیگری از اقدامات به تعامل سازمان های مردم نهاد در زمینه ترغیب مردم به رعایت اصلاح الگوی مصرف بازمیگردد، گفت: اصلاح شبکه آبرسانی در شهر اصفهان که دچار فرسودگی شده بود، با همکاری مجموعه مدیریت شهری اجرایی شد که این مهم هم در صرفه جویی آب موثر بود.

امینی به مصرف آب در صنایع نیز اشاره کرد و گفت: همکاری برخی صنایع برای اصلاح مصرف خوب بوده است به طوریکه ذوب آهن که پیشتر در ماه دو هزار لیتر آب برای تولید نیاز داشت اکنون این میزان را به ۵۰۰ لیتر کاهش داده است.

وی با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب از سیاسی شدن پرهیز کرده است و اجازه نمی دهد برای تامین منافع سیاسی برخی، تصمیماتی اجرایی شود، افزود: ما با چالش های جناحی روبرو هستیم ولی سعی در تامین آب شرب مورد نیاز مردم و مدیریت منابع براساس وظایف ذاتی خود هستیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تاکید کرد: در حال حاضر سهم شرب یزد و اصفهان از سد زاینده رود ۱۲ مترمکعب بر ثانیه است که به اندازه همین میزان هم آب برای باغات رها می شود.