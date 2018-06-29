اکرم صفر بیرانوند در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۰۰درصد فکرش را می کردم علیرضا با موفقیت از جام جهانی می آید، اظهار داشت: در مورد صعود تیم ملی فکر میکردم پنجاه پنجاه باشد اما می دانستم علیرضا عملکرد خوبی دارد.

وی با بیان اینکه حضور علیرضا در جام جهانی سختی هایی برای ما هم داشت، تصریح کرد: علیرضا دوماه در کنار من و بچه ها نبود اما با این حال سختی ها را به علیرضا نگفتم چراکه دوست داشتم بازی ها را با موفقیت پشت سر بگذارد و بدون دغدغه بازی کند.

همسر دروازه بان تیم ملی ایران در خصوص مهار پنالتی رونالدو نیز با تاکید بر اینکه می دانستم علیرضا پنالتی رونالدو را می گیرد، افزود: با این حال استرس زیادی داشتم و اصلا یادم نیست در آن لحظات سخت چه میکردم.

صفر بیرانوند یادآور شد: به محض اینکه علیرضا توپ را گرفت سجده شکر به جای آوردم.

وی در خصوص برنامه های علیرضا بیرانوند برای آینده حرفه ای خود نیز گفت: علیرضا چند پیشنهاد دارد اما هنوز در مورد اینکه کجا به صلاحش خواهد بود تصمیم خاصی نگرفته است.

همسر دروازه بان تیم ملی ایران افزود: تشکر می کنم از مردم عزیز ایران به ویژه مردم لرستان که همیشه پشتیبان علیرضا بوده اند.