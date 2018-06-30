۱۲ کوره زغالی کشف شده در منطقه کوه حاتم عامل آتش سوزیها بود

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله سعادتیان افزود: این آتش‌سوزی‌ها در حوزه استحفاظی شهرستان لنده سطحی بود و آسیب زیادی به مراتع و جنگلها وارد نشد.

وی بیان داشت: در منطقه کوه حاتم و در حوزه استحفاظی شهرستانهای بهمئی و بهبهان متاسفانه خسارات زیادی به جنگلها و مراتع وارد شده است.

سعادتیان تصریح کرد: به دلیل کوهستانی و صعب‌العبور بودن منطقه امکان سرکشی و بررسی به ‌صورت پیاده وجود ندارد و محیط‌بانان با مشکلات فراوانی در این خصوص روبرو هستند.

وی افزود: منابع طبیعی موظف به شناسایی افرادی است که اقدام به ساخت کوره زغالی کرده اند و دادگستری نیز در اسرع وقت به این مسئله رسیدگی خواهد کرد.

دادستان شهرستان لنده اظهار داشت: با توجه به مصوبه شورا، بالگردها هفته‌ای یک‌بار مأمورین نیروی انتظامی را به مناطق صعب العبور می برند تا فضا برای سودجویان ناامن شده و برای ساخت کوره زغالی در منطقه اقدام نکنند.