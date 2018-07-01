به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی صبح امروز با انتشار اطلاعیه ای، لیست اسامی و میزان ارز تخصیصی به واردکنندگان کالاهایی که از سوی وزارتخانه صنعت مشخص شده را منتشر و تاکید کرد که این لیست در برگیرنده تمام کالاهای تامینِ ارز شده توسط بانک مرکزی نیست.

با این تصریح بانک مرکزی، بطور طبیعی انتظار می رفت لیست منتشر شده صرفا محدود به تمام اقلام و کالاهای مرتبط با حوزه صنعت ، معدن و بازرگانی باشد اما با کمال تعجب در این لیست از اسامی واردکنندگان خودرو، قطعات خودرو، لوازم صوتی و تصویری و بسیاری از اقلام درشت دیگر که در التهابات قیمتی اخیر در بازار نقش موثری داشته اند، خبری نیست.

در لیست منتشر شده از سوی بانک مرکزی، اسامی شرکتهای واردکننده از گوشی موبایل و حبوبات و خوراک دام گرفته تا کود و کره و کاغذ درج شده است و مشخص نیست چرا در این لیست از اسامی شرکتهایی که اقلام درشتی مانند خودرو و قطعات خودرو را با ارز دولتی وارد کرده اند، خبری نیست.