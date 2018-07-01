به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم الهیتبار امروز یکشنبه در آیین افتتاحیه طرح غنیسازی اوقات فراغت آسمانیها که در کانون فرهنگی نورالحسین کرمانشاه برگزار شد به جایگاه عظیم مساجد در آیات قرآن اشاره کرد و اظهار داشت: با نگاهی به تاریخ میبینیم که مسجد در زندگی انسانها نقش محوری داشته و زیربنای شکلگیری تمدن اسلامی محسوب میشود.
وی افزود: در دوران شکلگیری انقلاب و دوران دفاع مقدس شاهد تاثیر مساجد در معرفی انقلاب و ساماندهی نیروهای مردمی در این دوران و نشر و ترویج فرهنگ شهادت بودیم.
معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: مساجد در نظام سیاسی و اجتماعی مسلمانان فقط کارکرد عبادی و مذهبی نداشته است، بلکه دارای کارکردهای زیادی از جمله اقتصادی و نظامی هم بودهاند.
الهیتبار ادامه داد: امروز مساجد، پایگاهی برای تربیت نیروهای مخلص انقلابی و کانونی برای مبارزه با دشمن و دفاع از ارزشهای والای اسلام و انقلاب هستند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمانشاه مساجد را یکی از پایگاههای اثرگذار در عرصه فرهنگ و فرهنگسازی دانست و گفت: مساجد پایگاهی برای روشنگری و انسجام نیروهای متدین و کانونی برای مبارزه با استکبار جهانی است.
وی با بیان اینکه مساجد میتواند در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی موثر واقع شود، اظهار داشت: با بررسیهای بعمل آمده سال گذشته شاهد ۱۶ درصد کاهش آمار خودکشی، ۱۰ درصد کاهش نزاعهای فردی و ۴۰ درصد کاهش نزاعهای دسته جمعی بودیم که این نشان از یک موفقیت بزرگ در استان است.
الهیتبار رمز پیروزی کشور را حفظ انسجام و وحدت حول محور رهبر معظم انقلاب دانست و بیان داشت: آمریکا با دولتها کاری ندارد بلکه با کلیت نظام و انقلاب اسلامی سر دشمنی دارد و میداند که تا این انقلاب زنده است، در منطقه کاری از پیش نخواهد برد و نقشههای شومش نقش برآب خواهد شد.
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