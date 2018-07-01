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۱۰ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۸

جهش ۶ هزار مگاواتی مصرف برق؛

مصرف برق در ساعات پیک از مرز ۵۴ هزار مگاوات عبور کرد

مصرف برق در ساعات پیک از مرز ۵۴ هزار مگاوات عبور کرد

مصرف برق در ساعات اوج، در اولین روز هفته با ۶ هزار مگاوات افزایش نسبت به روز جمعه به بالای ۵۴ هزار مگاوات رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، پیک مصرف برق در اولین روز هفته (شنبه ۹ تیرماه)، ۵۴ هزار و ۵۰۲ مگاوات گزارش شد.

میزان مبادلات برق نیز در روز گذشته برابر با یک هزار و ۱۰۳ مگاوات ثبت شد که سهم صادرات از این میزان ۸۱۷ مگاوات و واردات برق نیز ۲۸۶ مگاوات بود.

همچنین میزان مصرف برق صنایع در روز گذشته چهار هزار و ۴ مگاوات بود که در مقایسه با روز جمعه که میزان آن چهار هزار و ۳۲۱ مگاوات ثبت شده، مصرف برق این بخش قدری کاهش داشته است.

طبق اعلام وزرات نیرو، اگر مردم در مصرف برقِ بخش خانگی، ۱۰ درصد صرفه جویی و کاهش مصرف در ساعات پیک (۱۲ تا ۱۷) و (۲۰ تا ۲۳) داشته باشند، تابستان امسال را بدون خاموشی سپری خواهیم کرد.

کد مطلب 4335520

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    نظرات

    • سعید IR ۰۹:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
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      در پارکها بغل هر درختی یک پایه لامپ تعبیه شده است. اصلا معلوم نیست دلیل این همه روشنی مازاد در پارکها و فضای سبز کنار اتوبانها چیست؟

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