به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور ظهر یکشنبه در ستاد عفاف و حجاب لرستان با اشاره به اینکه یکی از کارگروه های ستاد صیانت از حریم امنیت اجتماعی استانداری لرستان، کارگروه ها عفاف و حجاب است، اظهار داشت: در این کارگروه جلسات مستمری برای پیگیری مسائل حوزه عفاف و حجاب برگزار می شود.

وی با بیان اینکه بازرسینی از دل دستگاه های اداری استان مشخص کردیم تا مسائل حوزه حجاب را بررسی کنند، تصریح کرد: ۱۵۷ بازرس به مدت یک ماه در ادارات و دستگاه های اجرایی استان حضور خواهند یافت و در حوزه پوشش بانوان بازرسی جامع و کاملی به عمل می آورند.

معاون استاندار لرستان با تاکید بر اینکه پیش از این نیز بازرسی هایی در ادارات استان داشته ایم و به دستگاه هایی که موارد را رعایت نکرده بودند تذکرات لازم داده شد، یادآور شد: بازرسی هایی در طول سال و به صورت نامحسوس در سطح ادارات انجام می دهیم.