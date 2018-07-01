به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی امین ظهر امروز یکشنبه در ستاد عفاف و حجاب لرستان با اشاره به اینکه هجمه دشمن در حوزه عفاف و حجاب بسیار است و برای مقابله با این هجمه ها باید رویکردهای آموزشی و تبلیغی را افزایش دهیم، اظهار داشت: نیاز است به طور شبانه روزی در بحث حجاب و عفاف کار کنیم و این مسائل را در سطح مدارس، دانشگاه ها و محفل های مختلف مطرح و به صورت تحلیلی و گفت و گویی بررسی کنیم.

وی تصریح کرد: ترویج مسئله حجاب نیاز به اجرای برنامه های مختلف تبلیغی دارد؛ باید به سوالات جوانان پاسخ بدهیم و نوع نگاه به حجاب را در سطح جامعه تبیین کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با تاکید بر اینکه باید پاسخ هجمه های مختلف دشمن در فضای مجازی، ماهواره و ... را بدهیم، افزود: برگزاری گفتمان های دینی که فضای گفت و گو و تحلیل مسائل را فراهم می کند، در اولویت اقدامات باید باشد.

حجت الاسلام مهدوی امین خاطرنشان کرد: سال گذشته ۸۰۰ گفتمان دینی در سطح دانشگاه ها و مدارس برگزار شده است و نتایج خوبی نیز داشته است؛ برگزاری این گفتمان ها در حوزه های مختلف عقیدتی، اجتماعی، دینی و ... باید به صورت ویژه دنبال شود.