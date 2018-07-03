به گزارش خبرگزاری مهر، کاخ سفید در حالی باردیگر بر به رسمیت نشناختن الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه تاکید کرد که پاسخ دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور به پرسشی در این خصوص به تازگی سبب ایجاد ابهاماتی شده بود.

سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید در این خصوص اعلام کرد: ما اقدام روسیه برای الحاق کریمه به خاک خود را به رسمیت نمی شناسیم. مجازات های اعمال شده در این خصوص تا زمانی که روسیه حاکمیت این شبه جزیره را به اوکراین بازنگرداند همچنان برقرار خواهد بود.

این در حالیست که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمعه گذشته در حالیکه در جریان سفری با Air Force One با سوال خبرنگاری در باره موضوع شبه جزیره کریمه و تحریم های روسیه مواجه شده بود به گفتن جمله «خواهیم دید» اکتفا کرد که این پاسخ ابهاماتی را در باره وضع تحریم ها بر ضد کرملین پس از دیدار قریب الوقوع رؤسای جمهور آمریکا و روسیه برانگیخت.

دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین قرار است روز شانزدهم جولای مصادف با ۲۵ تیر ماه در هلسینکی پایتخت فنلاند با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند.

این دیدار مهم و سرنوشت ساز در حالی در یک کشور بی طرف برگزار می شود که روابط دو کشور طی سالهای اخیر در پی تنش هایی چون اتهامات واهی مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری هشتم نوامبر سال ۲۰۱۶ میلادی در آمریکا، جنگ داخلی سوریه و مناقشات در شرق اوکراین از حالت عادی خارج شده است.

لازم به ذکر است، کرملین ساعاتی پیش در بیانیه ای با تاکید بر اینکه کریمه بخشی جدایی ناپذیر از روسیه است اعلام کرده است طرح این موضوع در دستور کار مذاکرات آتی رهبران روسیه و آمریکا قرار ندارد.