صدا و سیما از دادستانی کل تذکر گرفت/ ضرورت رعایت مقررات قانونی

محمدجواد حشمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ورود معاونت حقوق عامه به موضوعات تخصصی از قبیل بهداشت، سلامت و امنیت غذایی گفت: جلسات و کارگروه هایی اخیرا در دادستانی کل کشور با محوریت موضوع بررسی راهکارهای منع یا کاهش تبلیغات برخی اقلام پرضرر و راهکارهای کاهش عرضه و استعمال دخانیات از جمله قلیان برگزار شده است.

معاون دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که صدا و سیما کالاها و مواد خوراکی مضر برای سلامت را تبلیغ می کند، آیا در این رابطه نیز دادستانی کل ورود داشته است؟ گفت: در این جلسات نمایندگان و کارشناسانی از صدا و سیما حضور داشتند و تذکرات لازم به آنها داده شد تا مقررات قانونی رعایت شود.

حشمتی در خصوص موضوع تبلیغات برخی مواد خوراکی که مصرف افراطی آن موجب به خطر افتادن سلامت افراد می شود به ویژه از سوی صدا و سیما، خواهان انجام بررسی های بیشتر و ارائه استدلال های مناسب و مستندات قانونی به صداوسیما به منظور همراهی با محدود کردن و منع تبلیغ مواد خوراکی مضر شد.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع، نقطه نظراتی در جلسات و کارگروه ها مطرح شده است.