  1. استانها
  2. لرستان
۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۷

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان:

ورزشکاران جانباز و معلول لرستان به کمک جدی فدراسیون نیاز دارند

خرم‌آباد- مدیرکل ورزش و جوانان لرستان با اشاره به عملکرد خیره‌کننده ورزشکاران جانباز و معلول این استان گفت: ورزشکاران جانباز و معلول لرستان به کمک جدی فدراسیون نیاز دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور صبح چهارشنبه در جلسه مجمع انتخاباتی هیئت جانبازان و معلولان لرستان با اشاره به اینکه جانبازان ما امروز نیز در عرصه ورزش تلاش و ایثار می کنند و پرچم کشور را بالا می برند، اظهار داشت: لرستان عملکرد خیره کننده ای در حوزه ورزش جانبازان و معلولان دارد.

وی با بیان اینکه انتظار جامعه جانبازان و معلولان این است که بیشتر مورد توجه قرار بگیرند، تصریح کرد: نیاز این جامعه بیش از آن است که در توان ما است لذا دنبال کمک جدی فدراسیون جانبازان و معلولان هستیم.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان با تاکید بر اینکه در لرستان قهرمانان بسیار ارزشمندی در حوزه ورزش جانبازان و معلولان داریم که باعث افتخار هستند، افزود: این ورزشکاران در عالی ترین سطح مسابقات پارالمپیک صاحب عناوین خوبی هستند و درصد بالایی از مدال ها را کسب کرده اند.

عزیزپور با اشاره به اینکه گاهی تا ۲۰ درصد مدال های رقابت ها سهم لرستان است، یادآور شد: انتظار این است که بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.

کد خبر 4338241

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها