ورزشکاران جانباز و معلول لرستان به کمک جدی فدراسیون نیاز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور صبح چهارشنبه در جلسه مجمع انتخاباتی هیئت جانبازان و معلولان لرستان با اشاره به اینکه جانبازان ما امروز نیز در عرصه ورزش تلاش و ایثار می کنند و پرچم کشور را بالا می برند، اظهار داشت: لرستان عملکرد خیره کننده ای در حوزه ورزش جانبازان و معلولان دارد.

وی با بیان اینکه انتظار جامعه جانبازان و معلولان این است که بیشتر مورد توجه قرار بگیرند، تصریح کرد: نیاز این جامعه بیش از آن است که در توان ما است لذا دنبال کمک جدی فدراسیون جانبازان و معلولان هستیم.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان با تاکید بر اینکه در لرستان قهرمانان بسیار ارزشمندی در حوزه ورزش جانبازان و معلولان داریم که باعث افتخار هستند، افزود: این ورزشکاران در عالی ترین سطح مسابقات پارالمپیک صاحب عناوین خوبی هستند و درصد بالایی از مدال ها را کسب کرده اند.

عزیزپور با اشاره به اینکه گاهی تا ۲۰ درصد مدال های رقابت ها سهم لرستان است، یادآور شد: انتظار این است که بیشتر مورد توجه قرار بگیرند.