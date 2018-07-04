ورود سه فروند بالگرد جدید به ناوگان امدادی هلال احمر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، دکترعلی ‌اصغر پیوندی در سفر به استان سیستان و بلوچستان در دیدار با استاندار، افزود: جمعیت هلال احمر در حال حاضر ۲۴ فروند بالگرد امدادی در اختیار دارد که با توجه به وسعت و حادثه خیز بودن استان ها، برای امدادرسانی در استان مستقر می شود.

وی با بیان اینکه تلاش برای وارد کردن سه فروند بالگرد جدید ادامه دارد، گف: بالگردهای جدید برای استقرار و امدادرسانی به استان های پهناور و حادثه خیز همچون سیستان و بلوچستان اختصاص می‌یابد.

رئیس جمعیت هلال احمر به وجود ۵۸۰ پایگاه امداد و نجات در سراسر کشور اشاره کرد و ادامه داد: براساس استانداردهای اولیه بایستی یک هزار و ۲۰۰ پایگاه در کشور فعال باشد.

وی درباره اهداف سفر خود به استان سیستان و بلوچستان، گفت: این سفر به منظور بازدید و بررسی کارشناسی مشکلات مردم که دچار خشکسالی شدید هستند، انجام شده تا به عنوان یک سازمان عام‌المنفعه تمام تلاش خود را برای کمک به مردم این منطقه بکار بگیریم چراکه خشکسالی این مقطع در سیستان و بلوچستان بسیار پیچیده و سخت است و راهکار خاص خود را می طلبد.

به گفته پیوندی، جمعیت هلال احمر اقدامات مختلفی نظیر راه اندازی کمپین نذر آب، توزیع سبدها و بسته های غذایی مورد نیاز مردم درگیر با خشکسالی و کمک هایی برای بهبود وضعیت اجتماعی مردم در بخش های مختلف را در دستور کار دارد و لازم است راهکارهایی برای کمتر شدن یا متوقف کردن خشکسالی در منطقه با همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها بعد از بررسی های کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.