  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۲۱

رئیس جمعیت هلال احمر خبر داد؛

ورود سه فروند بالگرد جدید به ناوگان امدادی هلال احمر

رئیس جمعیت هلال احمر، گفت: پیگیری برای افزودن سه فروند بالگرد جدید به ناوگان امداد هوایی در حال انجام است که با اضافه شدن این بالگردها، تعداد بالگردهای امدادی هلال احمر به ۲۷ فروند می رسد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر، دکترعلی ‌اصغر پیوندی در سفر به استان سیستان و بلوچستان در دیدار با استاندار، افزود: جمعیت هلال احمر در حال حاضر ۲۴ فروند بالگرد امدادی در اختیار دارد که با توجه به وسعت و حادثه خیز بودن استان ها، برای امدادرسانی در استان مستقر می شود.

وی با بیان اینکه تلاش برای وارد کردن سه فروند بالگرد جدید ادامه دارد، گف: بالگردهای جدید برای استقرار و امدادرسانی به استان های پهناور و حادثه خیز همچون سیستان و بلوچستان اختصاص  می‌یابد.

رئیس جمعیت هلال احمر به وجود ۵۸۰ پایگاه امداد و نجات در سراسر کشور اشاره کرد و ادامه داد: براساس استانداردهای اولیه بایستی یک هزار و ۲۰۰ پایگاه در کشور فعال باشد.

وی درباره اهداف سفر خود به استان سیستان و بلوچستان، گفت: این سفر به منظور بازدید و بررسی کارشناسی مشکلات مردم که دچار خشکسالی شدید هستند، انجام شده تا به عنوان یک سازمان عام‌المنفعه تمام تلاش خود را برای کمک به مردم این منطقه بکار بگیریم چراکه خشکسالی این مقطع در سیستان و بلوچستان بسیار پیچیده و سخت است و راهکار خاص خود را می طلبد.

به گفته پیوندی، جمعیت هلال احمر اقدامات مختلفی نظیر راه اندازی کمپین نذر آب، توزیع سبدها و بسته های غذایی مورد نیاز مردم درگیر با خشکسالی و کمک هایی برای بهبود وضعیت اجتماعی مردم در بخش های مختلف را در دستور کار دارد و لازم است راهکارهایی برای کمتر شدن یا متوقف کردن خشکسالی در منطقه با همکاری سایر نهادها و دستگاه‌ها بعد از بررسی های کارشناسی مورد توجه قرار گیرد.

کد خبر 4338272
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها