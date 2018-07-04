حفظ آثار تاریخی ری در دستور کار مدیریت شهری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجد جامعی پیش از ظهر چهارشنبه با حضور در نشست گردشگری ری طی سخنانی با اشاره به پرهیز از بزرگ گویی ها در زمینه گردشگری ری اظهار داشت: تا کنون از بزرگ گویی هایی که در زمینه گردشگری و اثار تاریخی ری داشته ایم ضربات فراوانی را خورده ایم و هم اکنون باید به فکر راهگشایی و حل معضلات باشیم.

مسجد جامعی با اشاره به اثر تاریخی «قلعه گبری» گفت: این اثر از حداقل امکانات گردشگری برخوردار نیست و این فاجعه است که آب چشمه علی که جز حوزه تمدنی محسوب می شود، خشک شود.

وی با اشاره به طرح های توسعه ای اطراف حرم عبدالعظیم حسنی افزود: در زمان قدیم و طبق آثار به ثبت رسیده در اطراف حرم یک بین الحرمین بوده است و طرح هایی ارائه شدکه این محل بازسازی شوداما خروجی کار به این ختم شد که این طرح های توسعه ای به اطراف حرم عبدالعظیم حسنی آسیب زد و همین اختیارات شهری سبب تخریب بسیاری از آثار تاریخی شد.

مسجد جامعی گفت: در ری، کسی باید کار کند و مسئول باشد که دارای سواد و ری شناس باشد و نمی شود نظام اجرایی کشور را در چنین شرایطی سمت کارهای نشدنی ببریم و اولین راه در زمینه اهمیت دادن به ری این است که چه کارهایی را در این منطقه انجام ندهیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه تمام ری با استفاده از پول و نظریه متخصصان خراب شده است گفت: دلیل ثبت جهانی شدن یزد این بود که به بافت تاریخی و قدیمی آن حمله صورت نگرفت و آثار را حفظ کردند اما در ری این موضوع مورد توجه قرار نگرفته است و در این زمینه باید به اصل ماجرا توجه شود لذا حفظ آثار تاریخی ری باید در دستور کار مدیریت شهری باشد.

وی اظهار داشت: جوانمرد قصاب نماد داستان های کهن فارسی است مگر می شود این موضوع را ندید و آثار تاریخی و سنگ قبرها را از بین برد و سر در ابن بابویه را برداشت و درختان را قطع کرد.

مسجد جامعی با بیان اینکه در ری به احترام حرمت نام عبدالعظیم حسنی همواره یک قانون نانوشته وجود داشته است افزود: بنا بر این قانون هیچ بنا و مسجدی نباید دارای ۲ گلدسته باشد حال این هنر است که ابن بابویه دارای ۲ گلدسته شده است و آن ادب اجتماعی را زیر سوال برده است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: ما خدمتگذار مردم هستیم و باید کاری کنیم که زندگی مردم بهتر شود و اگر نمی شود کاری را به انجام برسانیم و حال مردم را بهتر کنیم نباید تخریبی را هم صورت بدهیم لذا نباید فضاهای موجود و باستانی را از بین برد.

وی بیان داشت: باید در ری آسیب شناسی صورت بگیرد، چرا که ری عصاره تاریخ ایران است و با یک مشاهده سطحی در آثار تاریخی مختلف می بینیم که هیچ یک از سلسله های ایجاد شده مثل آل بویه و صفویه و قاجاریه آثار قبلی خود را از بین نبردند بلکه به آن آثار نیز بناهای تاریخی اضافه کرده اند، لذا نباید رسالت ما کلنگی باشد و فقط ابزار خراب کردن در دست داشته باشیم چرا که ما دارای تمدن هستیم و باید بر مفاخر گذشته بیافزاییم و آثار را خراب نکنیم.

مسجد جامعی در پایان گفت: اگر شهرری را حفظ می کردیم می توانستیم آن را در یونسکو به ثبت برسانیم لذا باید شرایطی را فراهم کنیم که بهره بهتری را از این منطقه و آثار تاریخی آن ببریم.