غلامرضا رمضانی کارگردان «دنگ و فنگ روزگار» شد/ تولید از ۱۵ مرداد

امیر طالبی کاشانی تهیه کننده تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سریال «دنگ و فنگ روزگار» و وضعیت فعلی آن بیان کرد: این سریال ۳۲ قسمتی که در مرحله پیش تولید است توسط غلامرضا رمضانی کارگردانی می شود.

وی اضافه کرد: حسن وارسته به عنوان سرپرست نویسندگان و امیر شاداب نویسنده متن این سریال کمدی را به نگارش درآورده اند و حدود ۲ سال برای فیلمنامه وقت گذاشته اند. همچنین سعید سالارزهی مشاور پروژه است.

این تهیه کننده با اشاره به لوکیشن های سریال عنوان کرد: بازبینی و انتخاب لوکیشن ها انجام شده و قرار است سریال در تهران و یکی از شهرهای اقماری تهران تصویربرداری شود.

به گفته وی، غلامرضا رمضانی کارگردان سریال در حال حاضر درگیر ساخت یک اثر سینمایی است که اگر تا اواسط مرداد آن کار به پایان برسد، ۱۵ مرداد ماه «دنگ و فنگ روزگار» جلوی دوربین می رود.

طالبی افزود: قصه این سریال بیشتر در جاده می گذرد و اکثر لوکیشن ها خارجی است که به دلیل حادثه محور بودن داستان، تصویربرداری کار سخت خواهد بود. همچنین این سریال، اثری پربازیگر است که همه این موارد جذابیت کار را برای مخاطب افزایش می دهد.

تهیه کننده مجموعه های کمدی تلویزیون در پایان عنوان کرد: اگر شرایط مورد نظر ما در تولید مهیا شود و بودجه مناسبی داشته باشیم که بتوانیم عوامل مورد نظرمان را وارد کار کنیم خروجی سریال برای مردم لذتبخش و جذاب خواهد بود.