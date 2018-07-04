۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۵:۳۲

مشاور عالی سنجش خبر داد؛

۵۹ درصد داوطلبان آزمون استخدامی کارت گرفتند

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: تاکنون ۵۹ درصد داوطلبان پنجمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کارت ورود به جلسه را دریافت کردند. ساعت ۲۴ فردا ۱۴ تیرماه آخرین مهلت دریافت کارت است.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارت شرکت در آزمون از سه شنبه ۱۲ تیرماه ۹۷ برای مشاهده و پرینت آن بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است و داوطلبان تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۴ تیر می توانند بر اساس شماره پرونده، کد پیگیری، کد ملی و شماره داوطلبی با ورود به سایت سازمان سنجش پرینت کارت خود را تهیه کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور صبح روز جمعه ۱۵ تیر با حضور ۴۲۷ هزار و ۶۹۶ داوطلب در ۱۳۹ شهرستان و ۲۳۴ حوزه امتحانی برگزار می شود. از ۴۲۷ هزار و ۶۹۶ داوطلب، تعداد ۲۶۸ هزار و ۳۲۲ نفر زن و ۱۵۹ هزار و ۳۷۴ نفر مرد هستند.

وی گفت: از تعداد ۴۲۷ هزار و ۶۹۶ داوطلب پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۳۹۷ تاکنون تعداد ۲۵۲ هزار و ۲۰۰ نفر معادل حدود ۵۹ درصد داوطلبان کارت ورود به جلسه آزمون خود را دریافت کرده اند.

توکلی با اشاره به فرآیند آزمون استخدامی یادآور شد: فرآیند آزمون از ساعت ۸ صبح آغاز می شود و در حوزه های امتحانی از ساعت ۷:۳۰ دقیقه بسته خواهد شد.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: ظرفیت پذیرش در پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۳۹۷ تعداد ۱۸ هزار و ۲۰۷ نفر برای ۹ دستگاه اجرایی کشور است.

