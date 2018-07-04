۵۹ درصد داوطلبان آزمون استخدامی کارت گرفتند

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارت شرکت در آزمون از سه شنبه ۱۲ تیرماه ۹۷ برای مشاهده و پرینت آن بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است و داوطلبان تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۴ تیر می توانند بر اساس شماره پرونده، کد پیگیری، کد ملی و شماره داوطلبی با ورود به سایت سازمان سنجش پرینت کارت خود را تهیه کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور صبح روز جمعه ۱۵ تیر با حضور ۴۲۷ هزار و ۶۹۶ داوطلب در ۱۳۹ شهرستان و ۲۳۴ حوزه امتحانی برگزار می شود. از ۴۲۷ هزار و ۶۹۶ داوطلب، تعداد ۲۶۸ هزار و ۳۲۲ نفر زن و ۱۵۹ هزار و ۳۷۴ نفر مرد هستند.

وی گفت: از تعداد ۴۲۷ هزار و ۶۹۶ داوطلب پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۳۹۷ تاکنون تعداد ۲۵۲ هزار و ۲۰۰ نفر معادل حدود ۵۹ درصد داوطلبان کارت ورود به جلسه آزمون خود را دریافت کرده اند.

توکلی با اشاره به فرآیند آزمون استخدامی یادآور شد: فرآیند آزمون از ساعت ۸ صبح آغاز می شود و در حوزه های امتحانی از ساعت ۷:۳۰ دقیقه بسته خواهد شد.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: ظرفیت پذیرش در پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۳۹۷ تعداد ۱۸ هزار و ۲۰۷ نفر برای ۹ دستگاه اجرایی کشور است.