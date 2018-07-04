آغازفرآیند پویش برکت به خانه/بستر تهیه سوغات ایرانی حجاج فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ با پیگیری و هماهنگی سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری در راستای حمایت از کالای ایرانی و تسهیل تهیه سوغات و ملزومات سفر حج برای زایرین، سامانه «برکت به خانه» را به عنوان یک فرصت و انتخاب برای حجاج، فراهم شده است.



در این راستا یک شرکت فروش آنلاین به عنوان یکی از بزرگترین سامانه های فروش کالا در فضای مجازی با برخورداری از شبکه توزیع سراسری، سامانه مذکور را فراهم کرده است.



موضوع تهیه سوغات و ملزومات سفر که یکی از دغدغه های بسیار مهم زائران محسوب می شود در حال حاضر آماده ارائه خدمات به شده حجاج است.

بر اساس اعلام مسئولین این سامانه، عزیزانی که عازم سفر حج هستند با ورود به سامانه می توانند دیجی کالا و ورود به پویش طرح برکت به خانه که نمایشگاهی از کالاهای با کیفیت ایرانی برای آنها است، ملزومات و سوغات سفر را تهیه کنند.

طبق اعلام تمامی کالاهای موجود در این بستر دارای تخفیفات مناسبی است. در این فرآیند، حدود ۴ هزار کسب و کار فعال ایرانی ، بهترین و مرغوبترین کالاهای مورد نیاز زائران را با تخفیف حداکثری فراهم آورده تند و زایران نیز می توانند در کمترین فرصت، کالاهای مورد نیاز خود را انتخاب و دریافت کنند.

کالاهایی نظیر اقلام سفر، ملزومات زائران، حوله احرام، کفش، پوشاک، لوازم برقی و خانگی ، لوازم بهداشتی ، لوازم صوتی و تصویری، لوازم شخصی، خوراکی، لوازم فرهنگی، لوازم ورزشی، اسباب بازی و هر آنچه که مورد نیاز زایران است در این بستر فراهم شده است.

زائران عزیز می توانند در پویش برکت به خانه که مخصوص آنها است، ضمن حمایت از کالای ایرانی، موجب رونق بخشی کسب و کارهای ایران ی شوند.

بستر فراهم شده موجب کاهش بازارگردی و صرفه جویی در وقت زائران در ایام پیش از سفر، حین سفر و بعد از سفر خواهد شد.