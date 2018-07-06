نمایشگاه ملی صنایع دستی در پارک شهید دستغیب شهر دهدشت برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پوزش افزود: برگزاری نمایشگاه ملی صنایع دستی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیتهای این شهرستان است.

وی بیان داشت: نمایشگاه ملی صنایع دستی فرصت مناسبی برای معرفی پتانسیلهای شهرستان کهگیلویه و استان است.

پوزش تصریح کرد: این شهرستان ظرفیتهای خوبی در زمینه تولیدات صنایع دستی دارد.

وی با تقدیر از عملکرد میراث فرهنگی شهرستان کهگیلویه، افزود: در این رویداد ملی با نمایش توانمندیهای شهرستان می‌توانیم سرمایه‌گذاران را در حوزه‌های مختلف جذب کنیم.

فرماندار کهگیلویه با بیان اینکه استان ظرفیت بالایی در زمینه دست‌بافته‌های عشایری دارد، عنوان کرد: برخی از صنایع دستی این استان از جمله گلیم، جاجیم و سیاه‌چادربافی قابلیت خوبی برای صادرات دارند.