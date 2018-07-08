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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۸:۰۵

اعتراف یک وزیر صهیونیست:

در هرگونه جنگ آتی با حماس بهای سنگینی را پرداخت خواهیم کرد

در هرگونه جنگ آتی با حماس بهای سنگینی را پرداخت خواهیم کرد

وزیر دارایی دولت رژیم صهیونیستی با حمله نظامی ارتش این رژیم به غزه به خاطر بادبادک ها و بالون هایی که جوانان فلسطینی از آنها برای به آتش کشیدن شهرک های یهودی استفاده می کنند مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، «موشه کحلون» وزیر دارایی دولت رژیم صهیونیستی شامگاه شنبه با حمله نظامی ارتش این رژیم به غزه به خاطر بادبادک ها و بالون هایی که جوانان فلسطینی از آنها برای به آتش کشیدن شهرک های یهودی استفاده می کنند، مخالفت کرد.

وی اذعان داشت: «ارتش اسرائیل در صورت حمله به باریکه غزه بهای سنگینی را پرداخت خواهد کرد».

کحلون اعلام کرد که در داخل و خارج پارلمان اسرائیل (کنیست) عناصر زیادی هستند که دولت اسرائیل را برای حمله به نوارغزه و درگیری با حماس تحت فشار قرار داده اند. 

وی خاطرنشان کرد که در صورت درگیری با حماس در هرگونه نبرد آتی در نوارغزه، تعداد زیادی از اسرائیلی ها کشته می شوند.

کد مطلب 4341193

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