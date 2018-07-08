آزمون عملی داوطلبان گروه هنر کنکور ۱۱ مرداد برگزار می شود

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان گروه آزمایشی هنر علاقه‌مند به رشته­ های تحصیلی دارای شرایط خاص گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری که در جلسه آزمون بعداز ظهر پنجشنبه ۷ تیر ۹۷ حاضر بودند و در روزهای ۹ تا ۱۵ تیر ماه ۹۷ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org انتخاب رشته کردند می توانند در آزمون عملی شرکت کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی مورد نظر در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ بصورت متمرکز و با شرایط خاص صورت می‌پذیرد، داوطلبانی که اقدام به انتخاب یک مجموعه از مجموعه‌ رشته‌های تحصیلی ذیربط برای شرکت در آزمون عملی اقدام می کنند باید مبلغ ۴۰۰ هزار ریال (۴۰ هزار تومان) بابت هزینه آزمون عملی پرداخت می کردند.

مشاور عالی سازمان سنجش افزود: داوطلبان در صورتی که متقاضی و علاقه ­مند به شرکت در آزمون عملی دو مجموعه از مجموعه‌ رشته‌های تحصیلی اعلام شده هستند، باید مبلغ ۸۰۰ هزار ریال (۸۰ هزار تومان) به صورت اینترنتی پرداخت می کردند. عدم اعلام علاقه‌مندی و عدم پرداخت هزینه آزمون به منزله عدم امکان شرکت در آزمون عملی برای داوطلبان خواهد بود.

توکلی گفت: آزمون عملی برای تمام این ۱۲ رشته در روز ۱۱ مرداد ۹۷ برگزار خواهد شد. اطلاعیه حاوی زمان دقیق برگزاری آزمون عملی، زمان پرینت کارت ورود به جلسه و آدرس محل برگزاری آزمون در روز چهارشنبه ۲۰ تیر ۹۷ در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش منتشر خواهد شد.

جدول شماره مجموعه و عنوان رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص گروه آزمایشی هنر

ردیف عنوان رشته‌ها ۱ نقاشی ـ ارتباط تصویری ـ هنرهای تجسمی ـ طراحی پارچه و طراحی لباس ۲ طراحی صنعتی ۳ ادبیات نمایشی ۴ مجسمه‌سازی ۵ موسیقی ایرانی ۶ موسیقی جهانی ۷ کتابت و نگارگری ۸ آهنگسازی ۹ بازیگری ۱۰ طراحی صحنه ۱۱ نمایش عروسکی ۱۲ عکاسی ۱۳

به گزارش مهر، آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ در گروه هنر عصر روز پنجشنبه ۷ تیرماه ۹۷ برای ۷۸ هزار و ۹۰۹ داوطلب برگزار شد. در این گروه ۱۲ هزار و ۲۶۰ داوطلب واقعی و تعداد ۶۶ هزار و ۶۴۹ نفر علاقمندی خود را از سایر گروه ها برای شرکت در این گروه اعلام کرده بودند.