محمدرضا ندیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این افراد در قالب ۲۱ کاروان از هشت تا ۱۱ مرداد به مراسم حج اعزام می شوند افزود: امسال پرواز حجاج به صورت مستقیم از فرودگاه ارومیه به فرودگاه جده انجام می شود.

وی با بیان اینکه حجاج بعد از یک ماه زیارت هشت تا ۱۱ شهریور از طریق فرودگاه جده به استان باز می گردند عنوان کرد: کاروان حج امسال شامل ۱۰ کاروان اهل سنت و ۱۱ کاروان اهل تشییع است.

ندیری تعداد عوامل اجرایی حج تمتع امسال را ۱۰۴ نفر اعلام و خاطرنشان کرد: همه پروازها توسط شرکت های سعودی بوده و مقصد به شهرجده و برگشت نیز از شهر مدینه خواهد بود.

رئیس سازمان حج و زیارت آذربایجان غربی اضافه کرد: با توجه به کاهش ارزش پول کشورمان در عربستان از زائران تقاضا می شود نیازها و مایحتاج روز خود را از داخل کشور تامین کنند.

ندیری با بیان اینکه سال گذشته تعداد زائرین اعزامی از استان به حج تمتع دو هزار و ۶۰۰ نفر بود گفت: امسال تعداد افراد اعزامی به حج تمتع ۱۰ درصد رشد نشان می دهد.

وی اظهارداشت: تمامی هتل‌های مورد نیاز در شهرهای مکه و مدینه برای مسافران ایرانی اجاره گرفته شده‌اند و آماده خدمات رسانی به بهترین نحو به زائران هستند.