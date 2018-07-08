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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۷

در نخستین روز هفته؛

مصرف برق در پیک به ۵۵ هزار مگاوات افزایش یافت

مصرف برق در پیک به ۵۵ هزار مگاوات افزایش یافت

مصرف برق در ساعات پیک، دیروز بالای ۵۵ هزار مگاوات به ثبت رسید و نسبت به روز جمعه که مصرف ۴۹ هزار و ۹۹۹ مگاوات بود،بیش از ۵ هزار مگاوات افزایش مصرف داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، بر اساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، پیک مصرف برق در اولین روز هفته، شنبه (۱۶ تیرماه) به میزان ۵۵ هزار و ۲۲۵ مگاوات گزارش شد که سال گذشته در همین زمان اوج مصرف برق ۴۶ هزار و ۹۴۵ مگاوات ثبت شده است.

میزان مبادلات برق نیز در روز گذشته برابر با ۴۷۱ مگاوات بود که سهم صادرات از این میزان ۱۹ مگاوات و واردات برق نیز ۴۲۵ مگاوات عنوان شده است.

همچنین میزان مصرف برق صنایع در روز گذشته سه هزار و ۸۴۷ مگاوات بوده که در مقایسه با روز جمعه که میزان آن چهار هزار و ۴۱۴ مگاوات ثبت شده، مصرف برق این بخش بیش از هزار مگاوات کاهش داشته است.

گفتنی است، پیک مصرف یا ساعات اوج مصرف به‌طور معمول در شش ماه نخست سال در ساعت‌های ۱۲ تا ۱۶ (پیک روزانه) و ۱۹ تا ۲۳ در شب (پیک شبانه) اتفاق می‌افتد.

کد مطلب 4341364

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