ادبیات کودکان در عین سادگی سخت است/القای عواطف در بستر ادبیات

به گزارش خبرنگار مهر، تلاشی هنرمندانه در قالب کلام برای هدایت کودک به سوی رشد با زبان و شیوه ای مناسب و در خور فهم او شاید واضح ترین تعریف برای ادبیات کودکان باشد. آنجا که عواطف و احساسات و افکار به وسیله کلمات در اشکال گوناگون برای کودکان با زبان کودکانه بیان می شود.

به مناسب روز ادبیات و کودک و نوجوان پای صحبت های رضا موزونی نویسنده نام آشنای این دیار نشستیم، وی که حدود ۲۴ سال فعالیت در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بچه ها ارتباط مستقیم داشته، تاکنون ۱۲ کتاب چاپ کرده که هشت جلد آنان مربوط به کودکان است. در این میان کتاب "یخی که عاشق خورشید شد" به زبان های ایتالیایی، اسپانیایی، پرتغالی، انگلیسی و چند زنده دیگر ترجمه و در کتاب فارسی دوره متوسطه اول گنجانده شده است.

کتاب عشق و رنج و بلوط با موضوع رنج های کودکان طی هشت سال جنگ تحمیلی از دیگر آثار این نویسنده کرمانشاهی است که مورد بی توجهی قرار گرفته است. کتاب تاتی و ختی متی نیز از دیگر کتب وی است، موزونی از اساتید دانشگاه در حوزه ادبیات کودک و نوجوان است و به کار در این حوزه اعتقاد، باور و علاقه دارد.

موزونی صحبت هایش را اینگونه آغاز می کند: بسیاری از شعرای بزرگسال نمی توانند برای کودکان شعر بگویند زیرا این ادبیات با تمام سادگی، سخت است و دایره کلمات محدودی دارد.

وی افزود: در این میان افرادی از نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان موفق اند که کودک درون آنان زنده است، چرا که در این نوع ادبیات کودکان تحت تاثیر قرار می گیرد و ممکن است با یک داستان مسیر زندگی آنان تعیین شود.

این نویسنده کرمانشاهی با بیان اینکه ادبیات کودک نسبت به ادبیات بزرگسال ظرافت بیشتری دارد، تصریح کرد: این نوع ادبیات ظرافت خاصی دارد و نویسندگان باید به این ظرافت ها توجه کنند.

موزونی گفت: شعر درج شده در کتابهای درسی معمولا در حوزه کودکان از میان شعرهای نسبتا موفق انتخاب شده اشعار عباس یمینی شریف، شعرهای روباه و زاغ، انار و ایران از جمله اشعار موفق از لحاظ محتوای خوب و عمیق و بیان به ساده ترین روش بودند.

وی با اشاره به وجود انتقاداتی درباره اشعار کتب درسی افزود: درباره شعرهایی که در کتب درسی وجود دارد انتقاداتی وارد است و به خصوص وقتی دانش آموزان به سن بالاتری می رسند اما در مجموع از شعرهای موفقی در این کتب استفاده می شود.

این نویسنده کرمانشاهی افزود: ذهن ما ساخته و پرداخته شعرها و ادبیات بومی محلی و کردی است و لالایی هایی که مادران در خردسالی برای کودکان می خوانند تاثیر خاصی دارد و بچه های کرد دایره واژگان و جغرافیای ذهنشان کردی است و با اشعار کردی ارتباط بهتری برقرار می کنند اما چون آثار مکتوب کمتری داریم یا در کتب درسی این آثار نیامدند قدری خواندن این ها برای کودکان دشوار است که نیازمند کمک والدین است.

موزونی گفت: در دهه اخیر در استان ما توفیقاتی در زمینه شعرهای کردی کودکان ایجاد شده همچنین دو سالی است جشنواره شعر کودک در کرمانشاه برگزار می شود که نشان فعالیت خوب در این حوزه است و از سوی دیگر در استان ما هم اگرچه گویش های مکتوب هست اما آثار مکتوب کم داریم.

وی بیان کرد: کتاب «تاتی» و «ختی متی» و کتاب های کار شده در حوزه ادبیات فارسی به زبان کودک محمد جواد محبت و فریبرز لرستانی از جمله کتابهای موفق در ادبیات کودک و نوجوان است.

این نویسنده کرمانشاهی با بیان اینکه ادبیات کودک و نوجوان نباید دست کم گرفته شود، گفت: در این میان مادران نقش جدی و اساسی و کلیدی دارند و وظیفه مادری او ایجاب می کند قصه ها را برای بچه ها تعریف کند زیرا کودکان شبها موقع خواب با قصه های کوتاه با آرامش کنار مادر می خوابند و با صدای او انس می گیرد.

وی با اشاره به اینکه توجه به ادبیات کودک در افزایش حس عاطفه نقش اساسی دارد و بهترین فرصت برای تقویت عاطفه است، افزود: ادبیات کودک و نوجوان در تقویت عاطفه مادران خیلی موثر است در گذشته نیز والدین برای بچه ها قصه تعریف می کردند بزرگ ترها نیز باید برای تقویت این حوزه ادبیات کودک و نوجوان بیشتر به فکر باشند.

موزونی با بیان اینکه تولید فیلم و انیمیشن و بازی های رایانه ای که نیاز دنیای امروز است متعلق به حوزه ادبیات کودک و نوجوان است گفت: اگرچه این ها هزینه زیادی می خواهد اما نباید از هزینه کردن برای کودکان ترسید.