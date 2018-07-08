به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از طراحی و آماده سازی نرم افزار آموزشی صنایع دستی لرستان ویژه تلفن همراه خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این طرح برای اولین بار در کشور اجرا شده است، گفت: به منظور فراهم کردن بسترهای لازم و آسان سازی فراگیری آموزش صنایع دستی استان و هم چنین بهره گیری از تکنولوژی روز، نرم افزار مذکور تهیه و در دسترس عموم قرار گرفته است.

افشین باباحسینی معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی لرستان نیز در این رابطه اظهار داشت: این نرم افزار به صورت مولتی مدیا بوده و آموزش تمام صنایع دستی لرستان را در بر می گیرد و هم اکنون از طریق گوگل پلی و با عنوان «Lorestan handicraft teaching» قابل دسترسی است.