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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۱:۵۰

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان خبر داد:

نرم‌افزار آموزشی صنایع‌دستی لرستان تهیه شد

نرم‌افزار آموزشی صنایع‌دستی لرستان تهیه شد

خرم‌آباد- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری لرستان از تهیه نرم‌افزار آموزشی صنایع‌دستی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از طراحی و آماده سازی نرم افزار آموزشی صنایع دستی لرستان ویژه تلفن همراه خبر داد.  

وی با اشاره به اینکه این طرح برای اولین بار در کشور اجرا شده است،  گفت: به منظور فراهم کردن بسترهای لازم و آسان سازی فراگیری آموزش صنایع دستی استان و هم چنین بهره گیری از تکنولوژی روز، نرم افزار مذکور تهیه و در دسترس عموم قرار گرفته است.  

افشین باباحسینی معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی لرستان نیز در این رابطه اظهار داشت: این نرم افزار به صورت مولتی مدیا بوده و آموزش تمام صنایع دستی لرستان را در بر می گیرد و هم اکنون از طریق گوگل پلی و با عنوان «Lorestan handicraft teaching» قابل دسترسی است.

کد مطلب 4341505

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