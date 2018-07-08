شهدای شاخص ایلام معرفی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدنقی لطفی روز یکشنبه در دیدار با اعضای برگزاری کنگره ملی سه هزار شهید دفاع مقدس استان ایلام اظهار داشت: شخصیت های برجسته و مهمی همچون آیت الله حیدری ایلامی (ره) و شهدای شاخص استان باید در این کنگره به نسل جدید معرفی شوند.

وی تاکید کرد: مردم ایلام با مهاجرت نکردن به سایر نقاط کشور و پناه گرفتن در دل جنگل ها و کوهستان ها و با کمترین امکانات و صبر و قناعت باری را به کشور تحمیل نکردند که شایسته تقدیر هستند.

امام جمعه ایلام اضافه کرد: این روحیه باید حفظ و به نسل های جدید منتقل شود، یکی از راه های اقتدار و استمرار انقلاب اسلامی برگزاری کنگره های شهدا است، نظام استکبار جهانی از فراگیر شدن فرهنگ شهادت و الگوگیری نسل جوان در هراس است.

آیت الله لطفی ادامه داد: هدف اصلی شهدای والامقام تجلی بخشیدن به فرهنگ شهادت و ایثارگری است.

کنگره ملی شهدای ایلام در واقع برآیند کنگره برای همه شهدای کشور است

وی افزود: کنگره ملی شهدای ایلام در واقع برآیند کنگره برای همه شهدای کشور است چرا که تعداد زیادی از رزمندگان نقاط مختلف کشور در جبهه های استان ایلام به شهادت رسیده اند.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام اظهار کرد: کنگره شهدای استان ایلام باید از کنگره های برگزار شده در دیگر استان ها کیفی تر و متناسب با شان و جایگاه استان ایلام و اقشار مختلف مردم این استان برگزار شود.

لطفی یادآور شد: این استان در زمان جنگ تحمیلی در خطوط مقدم جبهه، در پشت جبهه، در دل شهرها و روستاها به طور کامل درگیر جنگ بود و مردم با زندگی در زیر چادرها و گذران کردن زندگی ولو با سختی و کمبود امکانات از خالی کردن استان اجتناب کردند.