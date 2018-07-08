تأمین اجتماعی در حوزه ارائه خدمات الکترونیکی رتبه برتر را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کسب رتبه برتر در حوزه ارائه خدمات الکترونیکی و تحول دیجیتالی در نظام اداری در میان دستگاههای اجرائی کشور از طریق راه اندازی و اجرای متمرکز سیستم اتوماسیون اداری سازمان در دومین همایش بزرگ نظام اداری کشور و چهل و هشتمین مجمع مدیران دبیرخانههای کل کشور و دریافت لوح تقدیر از معاونت پشتیبانی و تحول اداری دفتر ریاست جمهوری از مهمترین توفیقات معاونت اداری مالی این سازمان است.
معاونت اداری مالی سازمان تامین اجتماعی در خدماتدهی مناسب به ایثارگران در میان دستگاههای اجرائی کشور از طریق جذب بالغ بر ١٣٠٠ نفر از فرزندان مشمول ماده ٢١ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران (از سال ٩٤ تاکنون) رتبه برتر کسب و لوح تقدیر از ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران دریافت کرد.
ایجاد خطFTP برای تبادل امن اطلاعات مالی بین سازمان و بانکها، پایلوت پرداخت متمرکز تعهدات کوتاهمدت در استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، خوزستان، یزد، آذربایجان شرقی، فارس و کرمان، اقدامات مرتبط با متمرکزسازی صدور برگ پرداخت حق بیمه و تسهیل در پرداخت حق بیمه و تهیه و تنظیم صورت های مالی صندوق کارگشایی سازمان بر مبنای اطلاعات رسیدگی شده ترازنامه صندوق های کارگشایی واحدهای اجرایی سراسر کشور از دیگر فعالیت های حوزه اداری مالی سازمان تامین اجتماعی است.
برگزاری آزمونهای مهارتی کارکنان و مدیران کارگزاریهای کل کشور و نمایشگاه کتاب داخلی در محل کتابخانه سازمان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، ابلاغ برنامه و بودجه سال ١٣٩٧ واحدهای اجرایی سازمان، ابلاغ تشکیلات مصوب ایجاد برخی مراکز درمانی و ارتقاء تیپ ٣٦ شعبه در سطح واحدهای اجرایی ادارات کل استانها را می توان از دیگر اقدامات معاونت اداری مالی سازمان تامین اجتماعی برشمرد.
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