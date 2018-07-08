آخرین وضعیت جداول پروازی حجاج مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رضایی درباره علت تاخیر در اعلام قطعی جداول پروازی حجاج اظهار کرد: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران جدول‌های پروازی را مدتی قبل به سازمان هواپیمایی عربستان ارائه کرده است اما تطبیق زمانهای پیشنهادی با برنامه‌های کلی فرودگاه‌های جده و مدینه، بیش از آنچه پیش‌بینی می‌شد طول کشیده است.

وی افزود: طبق اظهارات مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، جداول پروازهای مدینه تایید شده و پروازهای جده نیز به احتمال زیاد تا پایان فردا نهایی می‌شود.

معاون حج و زیارت سازمان حج تصریح کرد: به حجاج عزیز اطمینان می‌دهیم که با تمام توان در تلاش هستیم تا طرف سعودی هرچه زودتر جدول و زمان قطعی پروازها را تایید کند.