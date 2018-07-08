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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۰۸

آخرین وضعیت جداول پروازی حجاج مشخص شد

آخرین وضعیت جداول پروازی حجاج مشخص شد

معاون حج سازمان حج گفت: طبق اظهارات مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران جداول پروازهای مدینه تایید شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رضایی درباره علت تاخیر در اعلام قطعی جداول پروازی حجاج اظهار کرد: شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران جدول‌های پروازی را مدتی قبل به سازمان هواپیمایی عربستان ارائه کرده است اما تطبیق زمانهای پیشنهادی با برنامه‌های کلی فرودگاه‌های جده و مدینه، بیش از آنچه پیش‌بینی می‌شد طول کشیده است.

وی افزود: طبق اظهارات مدیرعامل  شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، جداول پروازهای مدینه تایید شده و پروازهای جده نیز به احتمال زیاد تا پایان فردا نهایی می‌شود.

معاون حج و زیارت سازمان حج تصریح کرد: به حجاج عزیز اطمینان می‌دهیم که با تمام توان در تلاش هستیم تا طرف سعودی هرچه زودتر جدول و زمان قطعی پروازها را تایید کند.

کد مطلب 4341692
مهناز قربانی مقانکی

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