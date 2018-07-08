به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس، سرهنگ علیرضا مرزبانی از کشف ۱۱۶فقره سرقت در کرمانشاه و توقیف ۱۶۰ دستگاه وسیله نقلیه متخلف اظهار داشت: علاوه بر کشف ۱۱۶ فقره سرقت، ۸۰ نفر سارق نیز دستگیر و تحویل مراجع قضائی شدند.

وی تصریح کرد: بیشترین سرقت ها مربوط به سرقت قطعات خودرو با ۳۵ فقره، وسایل داخل خودرو با ۳۷ فقره و خودرو با ۲۱ فقره می باشد.

سرهنگ مرزبانی یادآور شد: بخش دیگری از اقدامات پلیس در طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، توقیف ۱۶۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف و انتقال آن ها به پارکینگ بود.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه همچنین موفق شدند ۱۱۵ نفر از معتادان و خرده فروشان مواد مخدر را دستگیر و بیش از ۳ هزار حبه قرص روانگردان کشف کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در راستای مبارزه با کالای قاچاق نیز ۷ نفر قاچاقچی دستگیر و برای صدور احکام مناسب تحویل مراجع قضائی شدند.

این مقام مسئول در پایان گفت: با توجه به رضایت شهروندان از اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی، اجرای مستمر این گونه طرح ها در دستور کار پلیس قرار دارد.

دستگیری عامل اسید پاشی در کرمانشاه

سرهنگ محمدرضا آمویی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه اظهار داشت: به دنبال گزارش مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر یک مورد اسیدپاشی در یکی از شهرک های کرمانشاه و انتقال مصدوم به بیمارستان، ماموران کلانتری جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور ماموران در بیمارستان و تحقیقات مشخص شد که شخص مصدوم در حین تردد با یک دستگاه خودرو وانت، توسط ۲ تن از سرنشینان خودرو پژو پارس مورد اسید پاشی قرار گرفته است.

سرهنگ آمویی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع، دستگیری متهمان در دستور کار ماموران قرار گرفت که در نهایت با استفاده از شگردهای پلیسی و کارهای اطلاعاتی عوامل اصلی اسیدپاشی شناسایی شدند.

وی یادآوری کرد: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مقام قضائی و در عملیاتی ضربتی عامل اصلی اسیدپاشی را دستگیر و به مقر پلیس انتقال دادند.

این مقام مسئول تصریح کرد: فرد اسید پاش در تحقیقات و بازجویی های بعمل آمده علت کارش را اختلافات خانواگی عنوان کرد.

سرهنگ آمویی در پایان از معرفی متهم به دستگاه قضائی جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم مناسب خبر داد.



کشف ۵۷ کیلوگرم تریاک با طعم دلستر و کنسرو/دستگیری ۳ قاچاقچی

سرهنگ علیرضا دلیری، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اظهار داشت: در عملیات اول و پس از اطلاع ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، مبنی بر فعالیت یک باند و اینکه از استان های شرقی و جنوبی کشور قصد انتقال محموله مواد مخدر به داخل شهر کرمانشاه را دارند، موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: با استفاده از اقدامات اطلاعاتی و اطلاع از منابع موثق مشخص شد که این باند، پس از جاساز مواد در داخل کامیون، از یکی از استان های جنوبی کشور به سمت استان تهران حرکت کرده اند، از همین رو توقیف خودرو و دستگیری راننده در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ دلیری ادامه داد: پس از هماهنگی با گلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهریار استان تهران و هماهنگی با مقام قضائی، ماموران وارد عمل شده و پس از شناسایی کامیون، موفق به توقیف آن پیش از عزیمت به سمت کرمانشاه شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان یادآوری کرد: پس از انتقال کامیون به مقر پلیس، این خودرو به دقت مورد بازرسی قرار گرفت و در نهایت تعداد ۱۰ بطری بزرگ و ۵۸ بطری کوچک حاوی مواد مخدر که در قسمت کپسول باد کامیون جاسازی شده بود، کشف گردید.

وی ادامه داد: مقدار مواد مخدر کشف شده از این کامیون ۴۷ کیلوگرم از نوع تریاک بود، ضمن اینکه راننده نیز دستگیر و به دستگاه قضائی معرفی شد.

سرهنگ دلیری با اشاره به کشف محموله دوم مواد مخدر، اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از اطلاع از فعالیت باند دیگری که قصد انتقال مواد به کرمانشاه را داشتند موضوع را در دستور کار قرار دادند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر کرمانشاه افزود: در تحقیقات بعمل آمده مشخص شد مقادیری مواد مخدر در غالب دلستر و تن ماهی با یکدستگاه اتوبوس مسافربری به کرمانشاه منقل شده به همین خاطر پس از هماهنگی با مقام قضایی ۲ گروه از ماموران در پایانه مسافربری شهید کاویانی مستقر شدند.

وی تصریح کرد: پس از ورود یک دستگاه اتوبوس به داخل ترمینال، همزمان یک دستگاه خودرو پیکان نیز در کنار اتوبوس جهت تحویل گرفتن محموله مورد نظر خود مستقر و آن را به داخل خودرو منتقل کردند.

سرهنگ دلیری ادامه داد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز سریعا وارد عمل شده و دو سرنشین خودروی پیکان را دستگیر و اتومبیل مورد نظر را نیز به مقر پلیس منتقل کردند.

این مقام انتظامی افزود: در بازرسی از خودرو، ماموران پلیس موفق شدندت حدود ۱۰ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک که به صورت ماهرانه ای در قوطی های دلستر جاسازی شده بود، کشف گردید.

وی در پایان ضمن تقدیر از همکاری مردم با پلیس گفت: شهروندان میتوانند اخبار خود در خصوص قاچاق مواد مخدر را از طریق سامانه ۱۲۸ به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمانش اطلاع دهند.

عامل توزیع چک پول های تقلبی در کرمانشاه دستگیر شد

سرهنگ حسین براری، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه اظهار داشت: به دنبال اطلاع ماموران انتظامی کرمانشاه مبنی بر اینکه شخصی به هویت معلوم در یکی از شهرک های کرمانشاه با یک دستگاه خودرو کامیون اقدام به توزیع چک پولهای تقلبی می کند، دستگیری وی در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با حضور ماموران در محل، خودرو مذکور مشاهده و پس از توقیف، نسبت به بازرسی از آن اقدام شد که طی آن ۱۱ قطعه چک پول ۵۰۰ هزار ریالی و ۲۵ قطعه اسکناس ۱۰۰ هزار ریالی جعلی، جمعا به مبلغ ۸ میلیون ریال کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه یادآوری کرد: در این راستا متهم با تشکیل پرونده جهت صدور حکم لازم تحویل مراجع قضائی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ براری در پایان و با بیان اینکه مبارزه با برهم زنندگان نظام اقتصادی کشور در دستور کار پلیس قرار دارد، اظهارداشت: ماموران انتظامی کرمانشاه در این راستا قاطعانه با کلاهبرداران مبارزه می کند.