اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده یک ماه آینده به پایان می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی ظهر یکشنبه در دیدار با رئیس و کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان کرمان با اشاره به دشواری های کار در این مجموعه اظهار کرد: مشکلات اقتصادی از یک سو و پی گیری امور مالیاتی از سوی دیگر دشواری هایی را به همراه دارد.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت های تخصصی و انجام زیرساخت ها در حوزه سازمان مالیاتی در حال پی گیری است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: استفاده از رویکردهای جدید در رسیدن به مالیات حقیقی شرایط خاصی برای استفاده از این ظرفیت در حوزه مباحث بودجه ای ایجاد کرده است.

پورابراهیمی گفت: در گذشته سهم مالیات در بودجه کشور حداکثر ۱۰ تا ۱۵ درصد بود اما امروز این ظرفیت به یک سوم بودجه کشور رسیده است و مالیات بر ارزش افزوده بر مالیات عملکرد پیشی گرفته است.

نماینده مردم کرمان و راور عنوان کرد: پایه های مالیاتی جدید در حال انجام است و موضوع کاهش نرخ مالیات بر عملکرد توافق شده و دیروز در شورای عالی قوا وزیر اقتصاد با پیشنهاد ما موافق کرد و به زودی این کار اجرایی می شود.

پورابراهیمی ادامه داد: بر این اساس نرخ مالیات بر عملکرد از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد رسیده و به اندازه پنج واحد کاهش پیدا می کند؛ پیش بینی ما این است که با این اقدام میزان فرار مالیاتی تغییر خواهد داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مجموعه اقدامات، استفاده از تراکنش های بانکی به عنوان یکی از موضوعات مهمی است که در سال های اخیر پی گیری شده است و سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید دولت از محل تراکنش های بانکی به سرفصل اضافه شد که ۷۰ درصد آن مربوط به کسانی بود که برای اولین بار مالیات می دادند.

پورابراهیمی گفت: استفاده از فناوری های جدید و زیرساخت های توسعه ای نشانگر این است که باید به سمتی برویم که سهم مالیات به ۸۰ تا ۹۰ درصد برسد. بر این اساس آسیبی که از محل تحریم های نفتی می بینیم به کمترین حد ممکن می رسد.

وی بیان کرد: آمریکایی ها طمع کرده اند که با تحریم ها نفتی درآمدهای نفتی ایران را متوقف کنند و معتقدند این مساله می تواند اثرگذار باشد.

نماینده مردم کرمان و راور با اشاره به اثرگذاری درآمدهای نفتی در اقتصاد کشور اظهار کرد: زمانی درآمدهای نفتی ۷۰ تا ۸۰ درصد بودجه بود که اکنون به ۳۵ تا ۴۰ درصد رسیده است که این میزان حائز اهمیت است.

وی با انتقاد از اجرا نشدن طرح جامع مالیاتی گفت: انتظار داریم لینک ارتباطی برای سایر مناطق هم ایجاد شود. هدف از طرح جامع کاهش میزان فرار مالیاتی و شفافیت در اطلاعات اقتصاد کشور است.

نماینده مردم کرمان و راور عنوان کرد: تلاش می کنیم اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده ظرف یکی دو هفته آینده به اتمام برسد؛ اصلاح این قانون حجم زیادی از مشکلات اجرایی امور مالیاتی را بر طرف می کند.