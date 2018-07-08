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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۰۱

دوچرخه سواری پیست کاپ سطح یک جهان - ژاپن

مدیسون ایران بالاتر از آمریکا و چین/ نهمی گنج خانلو در اومینیوم

مدیسون ایران بالاتر از آمریکا و چین/ نهمی گنج خانلو در اومینیوم

رقابتهای دوچرخه سواری پیست کاپ سطح یک جهان در ژاپن با قرار گرفتن تیم مدیسون ایران در رده پنجم و نهمی گنج‌خانلو در ماده اومینیوم به اتمام رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین و آخرین از رقابتهای دوچرخه سواری پیست کاپ سطح یک جهان در ژاپن، رکابزنان ایران امروز یکشنبه در مواد مدیسون و اسپرینت به مصاف رقبای خود رفتند. در این روز تیم دو نفره مدیسون کشورمان متشکل از محمد گنج خانلو و محمد رجبلو در رده پنجم قرار گرفت.

کشورهایی چون آمریکا و چین بعد از ایران در رده های هفتم و هشتم ایستادند.

در ماده سرعتی اسپرینت احسان خادمی بیست و سوم و محمد دانشور بیست و چهارم شدند تا به این ترتیب نتوانند جواز حضور در مرحله بعد را کسب کنند.

همین طور در ادامه رقابتهای کاپ سطح یک جهان در ژاپن، محمد گنج خانلو در ماده اومنیوم موفق شد عنوان نهم را از آن خود کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوچرخه سواری پیست کاپ سطح یک جهان به مدت ۳ روز در شهر ایزه ژاپن و با حضور ۳۶ تیم از ۲۱ کشور برگزار شد.

تیم ملی دوچرخه سواری سرعت ایران با هدف کسب آمادگی برای حضور در بازی های آسیایی جاکارتا در این رقابتها شرکت کرده بود.

ملی پوشان ایران از ژاپن راهی مالزی می شوند تا در یک اردوی تدارکاتی شرکت کنند.

کد مطلب 4341843

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