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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۳۲

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش:

بیش از یک میلیون دانش‌آموز برگ هدایت تحصیلی می‌گیرند

بیش از یک میلیون دانش‌آموز برگ هدایت تحصیلی می‌گیرند

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش از صدور نمون برگ ۶ و ۷ هدایت تحصیلی برای بیش از یک میلیون دانش‌آموز در طول سال تحصیلی امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: با توجه به اتمام امتحانات و آموزش و سنجش همه جانبه دانش‌آموزان در طول سال تحصیلی، امسال برای بیش از یک میلیون دانش‌آموز نمون برگ ۶ و ۷ هدایت تحصیلی صادر می‌شود.

وی افزود: نمون برگ ورود به رشته تجربی و انسانی با توجه به حجم بالای متقاضیان بر اساس عملکرد تحصیلی در سه گروه اولویت «الف»، «ب» و «ج» تنظیم شده است.

کاظمی توضیح داد: ابتدا بر اساس ظرفیت منطقه، دانش‌آموزان در گروه «الف» پذیرش شده و در صورت انصراف دانش‌آموزان گروه «الف» (به علت ثبت‌نام در رشته‌های دیگر)، گروه «ب» و پس از آن گروه «ج» در صورت وجود ظرفیت، پذیرش می‌شوند.

وی گفت: در رشته ریاضی، معارف و کاردانش نیز در صورت کسب حداقل نمرات تحصیلی، ثبت‌نام انجام می‌شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در شاخه فنی و حرفه‌ای نیز دانش‌آموزان بر اساس ظرفیت و پس از کسب کف نمرات با توجه به اولویت به گروه «الف» و «ب» تقسیم می‌شوند.

وی تصریح کرد: ثبت‌نام در مدارس خاص، نمونه دولتی، شاهد، غیر انتفاعی و... پس از کسب کف نمرات براساس ضوابط خاص خود انجام می‌شود.

کد مطلب 4341960

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