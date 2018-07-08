به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: با توجه به اتمام امتحانات و آموزش و سنجش همه جانبه دانشآموزان در طول سال تحصیلی، امسال برای بیش از یک میلیون دانشآموز نمون برگ ۶ و ۷ هدایت تحصیلی صادر میشود.
وی افزود: نمون برگ ورود به رشته تجربی و انسانی با توجه به حجم بالای متقاضیان بر اساس عملکرد تحصیلی در سه گروه اولویت «الف»، «ب» و «ج» تنظیم شده است.
کاظمی توضیح داد: ابتدا بر اساس ظرفیت منطقه، دانشآموزان در گروه «الف» پذیرش شده و در صورت انصراف دانشآموزان گروه «الف» (به علت ثبتنام در رشتههای دیگر)، گروه «ب» و پس از آن گروه «ج» در صورت وجود ظرفیت، پذیرش میشوند.
وی گفت: در رشته ریاضی، معارف و کاردانش نیز در صورت کسب حداقل نمرات تحصیلی، ثبتنام انجام میشود.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در شاخه فنی و حرفهای نیز دانشآموزان بر اساس ظرفیت و پس از کسب کف نمرات با توجه به اولویت به گروه «الف» و «ب» تقسیم میشوند.
وی تصریح کرد: ثبتنام در مدارس خاص، نمونه دولتی، شاهد، غیر انتفاعی و... پس از کسب کف نمرات براساس ضوابط خاص خود انجام میشود.
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