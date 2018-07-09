صدور ۲۵۰۰ گواهینامه استاندارد آسانسور در کرمانشاه

محمودرضا نیازی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تمامی آسانسورها مشمول استاندارد هستند و باید گواهینامه ایمنی را دریافت کنند، اظهار داشت: ساختمانهای خصوصی تا زمانی که فرآیند استانداردسازی آسانسورهایشان را طی نکنند از سوی شهرداری به آنها پایان کار اعطا نمیشود.
وی افزود: برای اماکن عمومی و دستگاههای دولتی استان بانک اطلاعاتی تشکیل دادهایم، آسانسورهایی که مربوط به سنوات قبل است اعلام کردهایم که فرآیند استانداردسازی را انجام دهند در غیر این صورت باید به صورت خاموش باشد و اگر حادثهای رخ بدهد مسئول مربوطه باید پاسخگو باشد.
مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه با اشاره به صدور ۲ هزار و ۵۰۰ گواهینامه استاندارد آسانسور در استان گفت: تعدادی از بیمارستانها و اماکن عمومی فرآیند انجام شده این گواهینامه را دریافت کرده و تعدادی هم موفق به دریافت آن نشدهاند که به آنها اعلام کردهایم در این فاصله مشخص اقدام کنند.
نیازی مدت گواهینامههای استاندارد را یکساله اعلام کرد و بیان داشت: بعد از طی این مدت مجددا دوره فرآیند استانداردسازی را باید طی کنند، ضمن اینکه در این یکسال هم حتما سرویس نگهداری آنها توسط شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده از آن آسانسور انجام میشود.
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