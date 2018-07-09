عناوین هفته تأمین اجتماعی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعباس تقی پور افزود: نامگذاری ایام هفته تأمین اجتماعی بر اساس مأموریتها و راهبردهای مرتبط با این سازمان انتخاب شده است.

وی افزود: به همین منظور؛ سه شنبه ١٩ تیر روز «تأمین اجتماعی، حامی نیروی کار و کالای ایرانی»، چهارشنبه ٢٠ تیر روز «تامین اجتماعی، پیشرو در توسعه خدمات الکترونیک»، پنجشنبه ٢١ تیر روز «تأمین اجتماعی، تکریم بانوان و خانواده»، جمعه ٢٢ تیر روز «تأمین اجتماعی، سازمانی خدمتگزار و پاسخگو»، شنبه ٢٣ تیر روز «تأمین اجتماعی، اصلاح فرایندها و روانسازی امور»، یکشنبه ٢٤ تیر روز «تامین اجتماعی، حامی کسب و کارهای نوین» و دوشنبه ٢٥ تیر روز «تأمین اجتماعی، ضامن عدالت اجتماعی» نامگذاری شده اند.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه در ایام هفته تأمین اجتماعی برنامه های مختلفی برای معرفی خدمات این سازمان و ارتقای تعامل با شرکای اجتماعی در نظر گرفته شده است، ادامه داد: طی هفته تامین اجتماعی سال جاری، پروژه های مختلف درمانی و بیمه ای در سراسر کشور افتتاح می شوند یا ارتقاء می یابند.

تقی پور گفت: حضور در استانها، تقویت تعامل و ارتباط با شرکای اجتماعی از طریق برگزاری نشست های هم اندیشی در سراسر کشور، حضور در واحدهای تولیدی و مراکز صنعتی، اطلاع رسانی گسترده اقدامات و دستاوردهای سازمان تامین اجتماعی و استفاده از ظرفیت های عمومی و رسانه ها برای شنیدن نقطه نظرات بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان، از دیگر برنامه های ارتباطی این سازمان در ایام هفته تامین اجتماعی است.