آموزش ۲۰۰ رشته علوم انسانی اسلامی در ۲۰ مرکز به طلاب در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله علیرضا اعرافی در دیدار اعضای شورای مرکزی تشکل فراگیر تبلیغ گروهی طلاب، ضمن تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق(ع) با بیان حدیثی از امام باقر(ع) گفت: آن امام همام در اواخر عمر شریف خود سفارش اصحابشان را به امام صادق(ع) می‌کند و این امام بزرگ بیان می‌دارند، به خدا قسم اصحاب را به جایی می‌رسانم که وقتی از آن ها جدا شوم به هیچ کس در علم و معرفت نیازی نداشته باشند.

وی در ادامه گفت: تلاش مدیریت این است که حرکت ها بر پایه مجموعه اسناد معتبر و ریشه ای صورت بگیرد که بر این اساس در جامعه المصطفی حدود ده سال است این اقدام انجام گرفته است.

مدیر حوزه های علمیه افزود: در عین اینکه بودجه حوزه های علمیه نصف شده است و حتی بودجه های عمرانی ما حذف شده است با دست خالی صدها نفر را پای کار نگه داشته ایم و در یک سال گذشته تا حدودی از این عبور کرده ایم و اکنون حوزه از منشور و سند چشم انداز برخوردار است و برای اولین بار برنامه ۵ ساله حوزه تدوین و آماده گردیده است.

وی با بیان اینکه نظام جامعه و آینده نگری داریم و اسناد ما نیز ۱۴۱۴ را هدف گیری می کند، تصریح کرد: طرح هایی نیز بر این اساس برنامه ربزی شده، مانند کارویژه های روحانیت که در عصر حاضر ۲۴۰ کارویژه و مأموریت متناسب در حوزه در ۴ گروه ارتباط با درون حوزه، نظام اسلامی، جامعه و بین الملل تدوین شده است.

آیت الله اعرافی به طرح آمایش حوزه اشاره کرد و آن را بسیار مهم دانست و گفت: ادعا نمی کنیم این طرح کامل است، اما گام اول برداشته شده و بر مبنای ۱۴۱۴ حدود ۴۰ مأموریت اصلی روحانیت تحلیل شده و شاخص هایی برای آن تعیین شده است مانند مسجد که باید تا ۱۴۱۴ کشور به ۹۰ هزار مسجد با آن شاخص ها برسد.

وی تدوین نظام جامعه رشته ای حوزه را طرح دیگری دانست و ادامه داد: اکنون ۹۰ هزار دانشجو در ۴۵ هزار رشته علوم اسلامی که مرتبط به حوزه است در دانشگاه تحصیل می کنند و ۲۰ مرکز در قم ۲۰۰ رشته علوم انسانی اسلامی را به طلبه ها آموزش می دهند که وصل به نظام دانشگاهی اند و ۱۰ هزار طلبه ما در دانشگاه تحصیل می کنند که این ها هم ضعف است و قوت و یک عاملش برای این بوده است که نظام جامع رشته ای درختواره ای نداشتیم که تا دو ماه دیگر این نیز انجام خواهد گرفت.

مدیر حوزه‌های علمیه به طرح نظام آموزش‌های کاربردی و مهارتی پرداخت و افزود: در اصلاح این نظام برنامه‌ای کار هایی انجام خواهدگرفت و بیشتر به سمت تنوع داشتن پیش خواهد رفت و متون ما اکنون بر مبنای بدیل سازی است.

وی ابراز داشت: هدایت علمی، تحصیلی و تربیتی از دیگر طرح ها است و ما در سطوح عالی محکم ایستاده‌ایم که مدرسه‌ای نشود و همان آزادی انتخاب وجود داشته باشد.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه در حوزه‌های تبلیغی هم طرح‌های متنوعی داریم، گفت: در حال فراهم سازی زیر ساخت‌ها هستیم و به عنوان مثال کانون دانش آموختگان را راه اندازی نمودیم.

وی با بیان اینکه کارهای عملیاتی ما زیر نظر شورای هماهنگی نهادهای عالی حوزه است که این شورا همگرایی درون حوزه‌ای را می‌تواند افزایش دهد، افزود: با دست خالی مرکز مطالعات راهبردی حوزه راه اندازی شد و امسال در ۲۰ پروژه راهبردی دارد کار می شود.

مدیر حوزه‌های علمیه راه اندازی درس‌های خارج و اعزام اساتید و واگذاری اختیارات بیشتر به مدارس استان ها و شهر ها را از دیگر برنامه ها وطرح ها برشمرد و عنوان کرد: مدیریت معتقد است، ظرفیت و پتانسیل خوب و متراکمی وجود دارد که باید حمایت شود و کار ما آزاد سازی این ظرفیت و ساماندهی و بهره گرفتن از آن است.

وی با تأکید بر این که رویکرد ما اعتبار و ارزش قائل شدن، آزاد سازی نیرو ها و جهت دادن و بهره گیری و نقش دادن به آن ها است، گفت: در حرکت های تبلیغی و ترویجی باید به ابزار ها از فضای مجازی تا منبر و ابزار های سنتی توجه داشته باشیم.

آیت الله اعرافی به توانمندی رشته ها اشاره کرد و گفت: رشته‌های ما باید متنوع‌تر باشد و علاوه بر مهارتی و کاربردی بودن که بسیار مهم است به محور آمایش و آینده‌نگری نیز توجه شود.

وی افزود: عنصر مهم مطالعات پایه و داشتن تحلیل درست از ریشه‌های کار است؛ ممکن است در شهری برویم که ابزار، دانش محتوایی و نیرو را داریم، اما نبض جامعه در دست ما نیست و علتش این است که شناخت درستی از محیط و جریانات عمیق جامعه نداریم.