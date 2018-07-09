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۱۸ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۲

روز دوشنبه؛

تصادف در آزادراه خرم‌آباد- پل زال مصدومیت یک نفر را در پی داشت

تصادف در آزادراه خرم‌آباد- پل زال مصدومیت یک نفر را در پی داشت

خرم‌آباد- تصادف دو دستگاه کامیون در آزادراه خرم‌آباد- پل زال مصدومیت یک نفر را در پی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد،  در پی دریافت خبری در حوالی ساعت یک بامداد روز دوشنبه مبنی بر برخورد دو دستگاه کامیون رنو حامل بار سویا و کود شیمیایی در کیلومتر ۶۰ آزادراه خرم آباد- پل زال، قبل از مجتمع رفاهی از طریق سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی سازمان، نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره۶ سازمان آتش نشانی خرم آباد سریعا به محل حادثه اعزم شدند.  

پوربهرام فرمانده ایستگاه شماره ۶ آتش نشانی خرم آباد در این رابطه گفت: راننده خودرویی که از عقب به خودرو جلویی برخورد کرده است مصدوم شده که توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان انتقال داده شد و جدا سازی کامیون ها نیز با همکاری عوامل آتش نشانی به وسیله جرثقیل انجام شد.

سرهنگ چغلوند رئیس پلیس راه لرستان نیز در این رابطه گفت: علت حادثه عدم توجه به جلو و خستگی وخواب آلودگی راننده بوده است.

کد مطلب 4342239

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