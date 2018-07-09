آغاز فروش لاستیک ناوگان حمل و نقل عمومی با نرخ مصوب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محسن حاجی اسماعیلی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای توزیع لاستیک مورد نیاز رانندگان ناوگان عمومی حملونقل جادهای با نرخ مصوب دولتی از طریق صدور معرفینامه از سوی سازمان راهداری و حملونقل جادهای اظهار داشت: طبق هماهنگیهای صورت گرفته مقرر شده بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست میزان لاستیکهای ارسالی از سوی کارخانههای تولید کننده لاستیک به نمایندگیهای استانی و شهرستانهای مختلف را به سازمان راهداری و حملونقل جادهای اعلام کند تا سازمان نیز به رانندگان اطلاع رسانی کند.
وی افزود: اولین فهرست به سازمان راهداری و حملونقل جادهای ارسال شده و بلافاصله این اطلاعات در اختیار ادارات کل استانی قرار گرفت تا تشکلهای صنفی استانی اطلاعات مربوط به عاملان فروش استانها و شهرستانها را در اختیار رانندگان قرار دهند.
مدیرکل دفتر حملونقل مسافر سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: پیگیری و تهیه گزارش از استانها بهمنظور دریافت اطلاعات از میزان توزیع از سوی عاملین فروش و دریافت لاستیک از سوی رانندگان آغاز شده است تا موجودی لاستیک هر یک از عاملین فروش و تعداد رانندگان مراجعه کننده مشخص شود.
حاجی اسماعیلی در ادامه بیان کرد: مقرر شده فهرستهای تکمیلی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بهطور مستمر به سازمان راهداری و حملونقل جادهای ارسال شود.
وی در خصوص سامانه ثبتنام توزیع لاستیک در سایت سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: با توجه به احتمال وجود سختیهایی برای دسترسی رانندگان ناوگان عمومی حملونقل جادهای به این سایت اینترنتی، همچنین به دلیل قابلیت شناسایی نوع و اندازه لاستیک از روی کارت هوشمند رانندگان، این سایت اینترنتی بسته و کنار گذاشته شد.
مدیرکل دفتر حملونقل مسافر تصریح کرد: نظارت بر توزیع و قیمت با نرخ مصوب دولتی از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان انجام میشود و امیدواریم در این فرایند کارخانههای تولید لاستیک ناوگان عمومی حملونقل جادهای به تعهدات خود عمل کنند.
نظر شما