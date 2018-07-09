به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر بیات با تبریک فرارسیدن هفته تامین اجتماعی به تمامی بیمه شدگان، کارگران، بازنشستگان، مستمری بگیران و کارکنان این سازمان افزود: این سازمان با نیمی از جمعیت کشور ارتباط دارد و خدمات و تعهدات گسترده ای را به جمعیت تحت پوشش ارائه می کند.

وی با بیان اینکه تامین اجتماعی یک سازمان مشاع و بین النسلی است، اظهار داشت: این سازمان در تامین امنیت روانی و اجتماعی و تامین معیشت ذینفعان آن نقش مهمی دارد و تشکل ها کارگری و بازنشستگی همواره بر استقلال منابع این سازمان تاکید دارند.

بیات با اشاره به اینکه ۶۰ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل بگیر هستند، گفت: اجرای قانون همسان سازی حقوق مستمری بگیران با همکاری دولت از خواسته های بازنشستگان است.

وی در ادامه به اقدامات سازمان تامین اجتماعی در حوزه بازنشستگان اشاره کرد و گفت: انعقاد قرارداد های بیمه تکمیلی و بیمه عمر، اعطای تسهیلات توسط بانک رفاه و اجرای طرح های کرامت رضوی و نسیم سلامت از جمله این اقدامات است.

بیات افزود: بالغ بر ٨٠ هزار نفر از بازنشستگان و مستمری بگیران در سالهای اخیر در قالب طرح کرامت رضوی به صورت رایگان از سوی سازمان تامین اجتماعی به مشهد مقدس مشرف شده اند که چنین برنامه ای در سالهای گذشته اصلاً وجود نداشت.

رئیس کانون عالی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: برای افزایش نشاط و سلامتی بازنشستگان المیپادهای ورزشی ویژه آقایان و بانوان برگزار می شود. همچنین قصد داریم برنامه های ورزش های همگانی و پیاده روی را مختص به روز تکریم بازنشسته ( ۲۵ ذی الحجه) نشود و در تمام طول سال اجرا شود.