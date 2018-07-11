علیرضا کلاهی، عضو هیات مدیره سندیکای برق ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون در بخش مدیریت خاموشی های برق، تکیه بر بخش تولید و البته مصرف بوده است، گفت: یکی از عوامل پرتاثیر در بخش خاموشی ها به ویژه در تهران، قدیمی بودن ساختار شبکه انتقال و فوق توزیع است.شبکه ای که بخشی از آن مربوط به سال ١٣٥٢ و زمانی است که جمعیت تهران حدود ٤-٣ میلیون نفر بوده است.

وی با اشاره به مصرف ٩-٨ مگاوات برق در مناطق شمال تهران، ادامه داد:این میزان برق معادل، برق مصرفی نقاطی از پاریس و لندن است.به طور کلی باید گفت با وجود اینکه شرایط مصرفی در تمامی بخش های صنعتی،کشاورزی و خانگی تغییر کرده است اما هنوز شرایط تولید و توزیع برق همانند گذشته صورت می گیرد.

این کارشناس حوزه برق افزود: در سال هایی که درآمد سرشار نفتی داشتیم از بخش سرمایه گذاری در برخی زیر ساخت ها همانند برق غفلت کردیم. البته ریشه اصلی مشکلات این حوزه را می توان در تصمیم مجلس هفتم شورای اسلامی مبنی بر تثبیت قیمت انرژی جستجو کرد.

به گفته کلاهی، برق به عنوان یکی از زیر ساخت های کشور پایه و اساس بسیاری از بخش ها است.عدم توسعه آن موجب کاهش رشد اقتصادی می شود. البته توجه به این نکته ضروری است که گرچه خصوصی سازی در بخش تولید برق مثمر ثمر است اما در حوزه توزیع آن نه تنها صحیح نیست بلکه شدنی نیز نیست.

وی قصور دولت یازدهم و دوازدهم در بخش سرمایه گذاری در حوزه کاهش تلفات مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد : مواردی وجود داشت که بخش خصوصی آماده سرمایه گذاری در این حوزه بود اما بروکراسی و محدودیت هایی اجازه این امر را نداد. البته نظام قیمت گذاری نیز مشکلات فراوانی دارد.

این فعال بخش خصوصی گفت: دولت در شرایط کنونی می تواند در گام نخست با صدور مجوز و حمایت از نیروگاه های تولید پراکنده و کوچک مقیاس و همچنین اجرای پروژه های کاهش تلفات، بخشی از کسری سرمایه گذاری که طی سالهای ۸۰ تا ۹۰ می باید برای زیرساخت های شبکه برق کشور انجام می شده را جبران کند.

کلاهی گفت: دولت طی سالهای ۱۳۸۰تا ۱۳۹۲ می باید در زیرساخت های شبکه برق کشور ١٥ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام می داد.