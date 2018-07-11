به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمیدرضا عراقی درباره جایگاه صنعت گاز در کشور گفت: اکنون به طور میانگین بیش از ۴۰ درصد از یارانه مردم از طریق فروش گاز تامین می‌شود، همچنین استفاده از گاز به جای سوخت‌های میان تقطیر که سبب افزایش حجم صادرات بنزین، گازوئیل و مازوت می‌شود و نیز کمک به کاهش آلودگی محیط زیست، همه بیانگر موقعیت راهبردی گاز در کشور است.

وی تامین گاز مستمر، پایدار و ایمن را وظیفه اصلی این شرکت برشمرد و افزود: توانمندسازی و فرایندسازی، ۲ محور اساسی است که در این شرکت باید به آن توجه شود. همچنین ماموریت دیگر شرکت ملی گاز، حضور فعال در فرصت‌های مناسب تجارت جهانی گاز است و باید تلاش کنیم با ایجاد فرصت‌های رقابتی، حضور فعالی در این بازار داشته باشیم.

معاون وزیر نفت در امور گاز با اشاره به این‌که سال گذشته با وجود سرمای شدید در همه استان‌های کشور، گاز هیچ شهری قطع نشد و خدمت‌رسانی این شرکت به طور مستمر ادامه یافت، افزود: این شرکت با تمهیدات ویژه‌ای که برای جلوگیری از قطعی گاز اندیشید، با وجود همه مشکلات توانست رضایت مردم را جلب کند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با تاکید بر مدیریت تجدید ساختار صنعت گاز اظهار کرد: در افق ۱۴۰۴ صنعت گاز کشور باید به صنعتی رقابتی که لازمه آن، مشارکت با بخش خصوصی است، تبدیل شود. همچنین کیفیت بسیار حائز اهمیت است، زیرا ما تنها به دنبال تولید پایدار نیستیم و باید تولید براساس ارزش افزوده باشد. باید به دانش فنی نیز توجه کنیم و دانش فعلی خود را به سطح صدور خدمات فنی به خارج از کشور برسانیم.

وی با اشاره به برنامه این شرکت به‌منظور خصوصی‌سازی گفت: گام نخست، برون‌سپاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی است، به طوری که مالکیت در اختیار دولت و اجرای کار برعهده بخش خصوصی باشد که این کار هم اکنون در شرکت ملی گاز در حال انجام است.